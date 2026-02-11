¿Por qué hay crisis de combustible en Cuba? Aquí te explicamos

Cuba atraviesa una de las crisis energéticas más complejas de los últimos años, marcada por apagones frecuentes, limitaciones en el suministro de combustible y una infraestructura eléctrica deteriorada. La situación ha puesto en evidencia la vulnerabilidad estructural de la economía cubana, altamente dependiente de importaciones energéticas y con escasa capacidad de respuesta ante emergencias.

Cuba enfrenta apagones prolongados debido a la crisis energética y la escasez de combustible./ Pixabay

Durante las últimas semanas, distintas regiones del país han experimentado cortes de electricidad prolongados, afectando la vida cotidiana de la población, el funcionamiento de industrias y la prestación de servicios básicos. Autoridades cubanas han reconocido que la combinación de falta de combustible, averías en plantas termoeléctricas y restricciones financieras ha agravado el panorama.

La crisis no solo tiene un impacto social, sino también económico. Sectores estratégicos como la producción industrial, el transporte y el comercio se han visto limitados, profundizando las dificultades que enfrenta la isla en un contexto de inflación, escasez y bajo crecimiento.

¿Por qué el colapso energético afecta directamente a la economía cubana?

El sistema energético cubano depende en gran medida de combustibles importados, lo que lo hace especialmente vulnerable a problemas de financiamiento y a las fluctuaciones del mercado internacional. La falta de divisas ha reducido la capacidad del país para adquirir el combustible necesario para mantener en operación sus plantas eléctricas.

La falta de combustible importado ha afectado el funcionamiento del sistema eléctrico cubano./ Pixabay

A esto se suma el deterioro de la infraestructura, con centrales eléctricas antiguas que requieren mantenimiento constante y refacciones difíciles de conseguir. Esta combinación ha provocado una caída en la generación de energía, obligando a las autoridades a aplicar apagones programados para evitar el colapso total del sistema.

La situación energética también ha revelado limitaciones estructurales en la economía cubana, como la dependencia de sectores específicos y la escasa diversificación productiva, lo que reduce el margen de maniobra ante crisis de esta magnitud.

Uno de los sectores más golpeados por la crisis es el turismo, considerado una de las principales fuentes de ingresos para Cuba. La escasez de combustible ha afectado el transporte, los servicios hoteleros y la experiencia de los visitantes, generando preocupación por la posible caída en la llegada de turistas.

Los cortes de energía impactan la vida diaria de la población y diversos sectores económicos./ Pixabay

Ante este escenario, el gobierno cubano ha buscado cooperación con países aliados, como Rusia, para encontrar soluciones que permitan garantizar el suministro energético necesario y facilitar el retorno de turistas internacionales. Las conversaciones incluyen alternativas para asegurar combustible y mantener operativas las rutas aéreas y servicios vinculados al sector turístico.

La crisis energética se ha convertido así en un factor clave que condiciona no solo el presente, sino también las perspectivas económicas de Cuba. Mientras las autoridades intentan mitigar los efectos inmediatos, analistas advierten que sin cambios estructurales y mayor inversión, la isla podría enfrentar episodios similares en el futuro.