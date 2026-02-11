Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

La maldición de los QBs que pierden el Super Bowl en su segundo año

Drake Maye pierde el Super Bowl LX | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:39 - 10 febrero 2026
Drake Maye ahora es parte de una selecta lista de mariscales de campo que sufren una "maldición" tras perder un Super Bowl

En la NFL existe un dato estadístico que se ha vuelto una sombra para las jóvenes promesas: hasta ahora, ningún mariscal de campo que perdió el Super Bowl en su segundo año profesional ha logrado regresar al gran juego.

Drake Maye es golpeado por la defensiva de Seattle | AP

Lo que para muchos es una coincidencia, para otros es una "sentencia" que ha frenado carreras legendarias y proyectos que parecían destinados a la gloria eterna.

LOS HOMBRES MARCADOS POR LA MALDICIÓN

El historial es breve pero contundente, abarcando desde leyendas del Salón de la Fama hasta las estrellas del presente:

  • Dan Marino (Super Bowl XIX): En 1984, tras una temporada de ensueño en su segundo año, Marino cayó ante los 49ers. A pesar de romper todos los récords de la liga, el "Gran Dan" nunca volvió a disputar un trofeo Lombardi.

Dan Marino juego con los Dolphins en el Estadio Azteca en 1997 | MEXSPORT

  • Colin Kaepernick (Super Bowl XLVII): Su ascenso con San Francisco fue meteórico. Perdió ante Baltimore en su segunda campaña y, tras un par de años competitivos, su trayectoria tomó rumbos alejados de los emparrillados sin repetir la hazaña.

  • Joe Burrow (Super Bowl LVI): El líder de los Bengals llegó a la final en su segundo año tras el Draft. La derrota ante los Rams lo colocó en esta lista negra de la que aún busca escapar.

  • Brock Purdy (Super Bowl LVIII): El caso más reciente. Tras caer ante Kansas City en su segundo año en la liga, Purdy se convierte en el último integrante de este grupo que desafía la lógica del éxito a largo plazo.

¿TENDENCIA O COINCIDENCIA?

Este fenómeno plantea una interrogante para el futuro de la liga: ¿Es la derrota en el segundo año un golpe anímico del que no se vuelve, o es simplemente una de las rachas más extrañas de la historia del deporte?

Por ahora, el registro es perfecto y la puerta del Super Bowl permanece cerrada para quienes no pudieron ganarlo en su primer intento temprano.

Trofeo Vince Lombardi | AP

Pese a la curiosa estadística, tres de los cinco mariscales de campo que forman parte de esta 'maldición' aún están en condiciones de romper la mala racha, pues Joe Burrow, Brock Purdy y ahora Drake Maye, estarán en franquicias altamente competitivas que estarán peleando por volver al Super Bowl en los próximos años.

