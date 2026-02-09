Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América

Gabriel Fuentes con Fluminense en el Mundial de Clubes I MEXSPORT
Ramiro Pérez Vásquez 15:02 - 09 febrero 2026
Reportes indican que había acuerdo por el préstamo

Las Águilas del América se quedarán con las ganas de incorporar al colombiano Gabriel Fuentes tras caerse el fichaje, por el jugador del Fluminense, cuando parecía que las negociaciones estaban por cerrarse en donde ya había un acuerdo por el préstamo.

De acuerdo a Pipe Sierra, el jugador de 29 años estaba muy avanzado para incorporarse al futbol mexicano; sin embargo, algo provocó que no acordaran el traspaso y por ahora el conjunto brasileño analiza otras opciones.

Gabriel Fuentes en partido del Mundial de Clubes con Fluminense I MEXSPORT

Cabe mencionar, que en las recientes horas, el Fluminense le dedicó un posteo especial por su cumpleaños, dicho sea de paso el colombiano ya no vio acción en el partido ante el Maricá donde se coronó en la Taça Guanabara.

¿Quién es Gabriel Fuentes, fichaje caído del Ame?

Gabriel Fuentes es un futbolista colombiano de 28 años, su desempeño principal es lateral derecho, aunque también figuró como carrilero en algunos momentos tácticos de su carrera con Fluminense, su equipo actual.

Con el equipo brasileño, Fuentes ha disputado 34 partidos, colaborando con cinco asistencias. El lateral derecho debutó en Júnior de Barranquilla, tuvo un breve paso en el viejo continente y volvió a Colombia donde dejó buenas impresiones para emigrar nuevamente.

Gabriel Fuentes en la eliminación de Fluminense en el Mundial de Clubes I MEXSPORT

Gracias a su buena segunda etapa con el club que lo vio crecer el Fluminense se hizo de sus servicios en 2024 para mantenerlo como un jugador importante dentro de la institución brasileño desde ese tiempo y hoy tendrá nuevo destino.

¿Llegará otro fichaje?

América tiene las horas encima si desea adquirir otro fichaje tras la caída de Gabriel Fuentes, la contratación más reciente fue Raphael Veiga proveniente del Palmeiras en un préstamo por un año con opción a compra.

Raphael Veiga debuta con América | IMAGO7

En las últimas horas de mercado, hay equipos que buscan terminar de confeccionar sus planteles para lo que resta del torneo, recordando que los cuadros de Liga MX se quedarán sin seleccionados por la Copa del Mundo.

