Contra

Identifican cuarto cuerpo de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa

Autoridades confirmaron la identificación del cuarto cuerpo de los 10 trabajadores mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:21 - 09 febrero 2026
El caso ha generado conmoción en Sinaloa, al evidenciar los riesgos que enfrentan trabajadores del sector minero en zonas afectadas por la violencia

Las autoridades de Sinaloa confirmaron la identificación del cuarto cuerpo sin vida correspondiente a uno de los 10 trabajadores mineros reportados como desaparecidos en el municipio de Concordia, al sur del estado, hecho que mantiene en alerta a familiares y a la comunidad minera de la región.

Continúan las labores de búsqueda en el municipio de Concordia tras la desaparición de un grupo de mineros./ RS

De acuerdo con la información oficial, el trabajador identificado laboraba para la empresa Vizsla Silver, firma que opera en la zona donde se reportó la desaparición del grupo de mineros, ocurrida semanas atrás en un contexto de violencia e inseguridad en el área.

Con este hallazgo, suman cuatro los cuerpos identificados de los 10 mineros desaparecidos, mientras continúan los trabajos de búsqueda y localización por parte de autoridades estatales y federales, quienes mantienen operativos en distintos puntos del municipio.

¿Qué se sabe del caso de los mineros desaparecidos en Sinaloa?

La desaparición de los trabajadores fue denunciada luego de que se perdiera contacto con ellos cuando se dirigían a realizar labores relacionadas con actividades mineras. Desde entonces, se activaron protocolos de búsqueda, así como investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso.

Continúan las labores de búsqueda en el municipio de Concordia tras la desaparición de un grupo de mineros./ RS

Los cuerpos localizados han sido trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizaron los procedimientos de identificación correspondientes, mismos que permitieron confirmar la identidad del cuarto trabajador mediante estudios periciales y el apoyo de familiares.

La empresa Vizsla Silver ha sido mencionada en los reportes oficiales debido a que los trabajadores identificados formaban parte de su plantilla o realizaban labores vinculadas a sus operaciones en la zona de Concordia.

El caso de los mineros desaparecidos ha generado conmoción en comunidades del sur de Sinaloa./ RS

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan abiertas y que los operativos de búsqueda seguirán activos hasta dar con el paradero del resto de los mineros desaparecidos, además de esclarecer las causas y responsables de los hechos.

Familiares de los mineros desaparecidos mantienen la espera de información sobre el paradero del resto del grupo./ RS

Familiares de las víctimas han exigido avances en las investigaciones y mayor presencia de las autoridades en la región, mientras se mantiene la expectativa por nuevos resultados que permitan conocer el destino de los trabajadores aún no localizados.

