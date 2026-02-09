Guillermo Ochoa es hoy el titular en la Selección Nacional; aseguró Miguel Herrera

La Copa del Mundo del 2026 está cada vez más cerca y, uno de los puntos más polémicos que tiene Javier Aguirre es el tema de la portería, donde no se sabe si Malagón o Rangel será el titular en el Mundial de este verano.

Una de las voces autorizadas para hablar del tema de Selección Nacional, es el exentrenador del Tricolor, Miguel Herrera, quien aseguró en entrevista con ESPN, a qué portero pondría en la copa del mundo.

Para Herrera; Ochoa tiene que ser titular en el Tri | MEXSPORT

“Para mí, hoy Guillermo Ochoa es el titular de la selección. No veo a Malagón en gran momento, el ‘Tala’ está en muy buen momento, es el único que le puede quitar hoy para mi cabeza la idea de que pueda ser el titular de la selección.

Pero si hoy empezara el Mundial, para mí sería el titular de la selección, porque es el que mejor experiencia, en que en los Mundiales se crece y que no va a experimentar nada, que no sepa qué está pasando en un Mundial", comentó Herrera.

Cuando Miguel Herrera fue entrenador de la Selección Nacional, Guillermo Ochoa fue el arquero titular en el Tricolor de 'El Piojo', donde México venció a Croacia, a Camerún y empató con Brasil, antes de quedar eliminado contra Países Bajos.

Es ese Mundial, Ochoa mantuvo su portería en cero durante dos partidos, contra Camerún y ante Brasil, solo Croacia pudo marcarle un gol al guardameta mexicano.

Guillermo Ochoa jugó tres Mundiales, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de asistir a dos (sin tener participación) siendo Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 esas Copas del Mundo.