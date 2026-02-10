Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Atrévete a vivir: Florinda Meza: ¿cuándo y dónde ver el documental de la viuda de ‘Chespirito’?

El documental “Atrévete a vivir: Florinda Meza” se estrenará el 12 de febrero a través de la plataforma True TV Plus./ RS
Mariana Alcántara Contreras
09 febrero 2026
El proyecto comenzó a gestarse en 2020, cuando Domz se acercó a la actriz para plantearle la idea del documental

La actriz y productora Florinda Meza presentará su historia en el documental “Atrévete a vivir”, una producción que llegará al streaming el 12 de febrero de 2026 y que busca ofrecer una mirada distinta a su vida más allá de los personajes que la hicieron famosa.

El largometraje fue dirigido por el cineasta Javier Domz y se desarrolló a lo largo de varios años./ RS

El proyecto fue dirigido por Javier Domz y recorre diferentes etapas de la trayectoria de Meza, desde sus inicios en el medio artístico hasta momentos clave de su carrera, abordando también aspectos personales que han marcado su camino dentro y fuera de la televisión.

La producción combina testimonios, material audiovisual poco conocido y recreaciones realizadas con apoyo de inteligencia artificial, recurso que permitirá ilustrar episodios importantes de su historia que no cuentan con registros visuales originales.

¿Dónde se podrá ver “Atrévete a vivir: Florinda Meza”?

El documental estará disponible a través de True TV Plus, una plataforma que puede visualizarse mediante dispositivos como Amazon Fire TV y Roku, lo que permitirá a los espectadores acceder al contenido desde distintos servicios de streaming.

“Atrévete a vivir” propone un relato personal contado desde la propia voz de Florinda Meza, con el objetivo de que sea ella quien comparta su versión de los hechos y experiencias que han definido su vida pública y privada.

El documental ofrece una mirada personal a la trayectoria de Florinda Meza dentro y fuera de la televisión./ RS

El enfoque del documental no busca responder a polémicas recientes, sino presentar una narrativa íntima y reflexiva, centrada en la identidad, decisiones y procesos personales de la actriz a lo largo de los años.

Con este estreno, Florinda Meza abre una ventana a su historia y legado, invitando al público a conocerla desde una perspectiva más cercana y humana, en un proyecto que promete generar conversación entre seguidores y nuevas audiencias.

Florinda Meza recorre distintas etapas de su vida en un proyecto que combina material de archivo y recreaciones con inteligencia artificial./ RS
