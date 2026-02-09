Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Duolingo reporta crecimiento de 35% en estudiantes de español tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny consolidó su impacto cultural tras su participación en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:40 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras la presentación del artista puertorriqueño, Duolingo registró un incremento del 35% en nuevos estudiantes de español

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl tuvo un efecto que fue más allá del escenario, ya que provocó un notable aumento en el interés por aprender español, de acuerdo con datos compartidos por la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo.

Duolingo reportó un crecimiento del 35% en estudiantes de español tras la participación de Bad Bunny en el Super Bowl./ AP

Tras la presentación del artista puertorriqueño, Duolingo registró un incremento del 35% en nuevos estudiantes de español, cifra que refleja cómo la música y la cultura latina continúan influyendo en audiencias internacionales.

El fenómeno se dio principalmente entre usuarios de habla inglesa, quienes mostraron mayor interés por comenzar o retomar el aprendizaje del idioma, impulsados por la exposición masiva que tuvo el español durante uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

¿Cómo influyó Bad Bunny en el interés por aprender español?

De acuerdo con la plataforma, la visibilidad del español durante el Super Bowl y la presencia de Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes a nivel global, motivaron a miles de personas a acercarse al idioma como una forma de conexión cultural.

Usuarios de habla inglesa incrementaron su registro en Duolingo luego del show del artista puertorriqueño./ RS

El artista ha destacado en múltiples ocasiones por integrar el español en escenarios internacionales, lo que ha contribuido a normalizar su uso en espacios dominados históricamente por el inglés y a despertar curiosidad entre audiencias diversas.

El impacto cultural del Super Bowl

Duolingo señaló que este tipo de eventos confirman la relación entre la cultura pop y el aprendizaje de idiomas, ya que momentos de alto impacto mediático pueden detonar tendencias inmediatas en plataformas educativas.

El Super Bowl se convirtió en un escaparate clave para la difusión del idioma español a nivel mundial./ AP

El aumento del 35% se suma a otros picos registrados por Duolingo tras presentaciones de artistas latinos en eventos masivos, lo que refuerza el papel de la música como motor de interés lingüístico.

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl no solo marcó un momento histórico para la música latina, sino que también impulsó el aprendizaje del español, consolidando su presencia como uno de los idiomas con mayor crecimiento a nivel mundial.

El impacto cultural de Bad Bunny se reflejó en el aumento de personas interesadas en aprender español./ AP
Últimos videos
Lo Último
19:26 Hoy No Circula martes 10 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
19:07 Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
19:00 Super Bowl LX: Estos son los mejores comerciales que se han estrenado durante el Súper Tazón
18:59 Comerciales del Super Bowl 2026 rompen récords con celebridades y spots de hasta 10 millones de dólares
18:53 México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
18:32 ¡Insolito! Un entrenador inglés ganó el Super Bowl, ningún británico ha ganado la Premier League
18:26 Atrévete a vivir: Florinda Meza: ¿cuándo y dónde ver el documental de la viuda de ‘Chespirito’?
18:22 ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
18:11 Kenneth Walker III y Sam Darnold celebran el título del Super Bowl en Disneyland
18:02 De la mano de Irene Guerrero, América logró remontada ante Cruz Azul
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Hoy No Circula martes 10 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
09/02/2026
Hoy No Circula martes 10 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
Empelotados
09/02/2026
Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
Super Bowl LX: Estos son los mejores comerciales que se han estrenado durante el Súper Tazón
NFL
09/02/2026
Super Bowl LX: Estos son los mejores comerciales que se han estrenado durante el Súper Tazón
Comerciales del Super Bowl 2026 rompen récords con celebridades y spots de hasta 10 millones de dólares
Contra
09/02/2026
Comerciales del Super Bowl 2026 rompen récords con celebridades y spots de hasta 10 millones de dólares
México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Futbol
09/02/2026
México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
¡Insolito! Un entrenador inglés ganó el Super Bowl, ningún británico ha ganado la Premier League
Futbol
09/02/2026
¡Insolito! Un entrenador inglés ganó el Super Bowl, ningún británico ha ganado la Premier League