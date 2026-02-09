Duolingo reporta crecimiento de 35% en estudiantes de español tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl tuvo un efecto que fue más allá del escenario, ya que provocó un notable aumento en el interés por aprender español, de acuerdo con datos compartidos por la plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo.

Duolingo reportó un crecimiento del 35% en estudiantes de español tras la participación de Bad Bunny en el Super Bowl./ AP

Tras la presentación del artista puertorriqueño, Duolingo registró un incremento del 35% en nuevos estudiantes de español, cifra que refleja cómo la música y la cultura latina continúan influyendo en audiencias internacionales.

El fenómeno se dio principalmente entre usuarios de habla inglesa, quienes mostraron mayor interés por comenzar o retomar el aprendizaje del idioma, impulsados por la exposición masiva que tuvo el español durante uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

Is this what a one-night stand feels like? pic.twitter.com/acf0DZczhh — Duolingo (@duolingo) February 9, 2026

¿Cómo influyó Bad Bunny en el interés por aprender español?

De acuerdo con la plataforma, la visibilidad del español durante el Super Bowl y la presencia de Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes a nivel global, motivaron a miles de personas a acercarse al idioma como una forma de conexión cultural.

Usuarios de habla inglesa incrementaron su registro en Duolingo luego del show del artista puertorriqueño./ RS

El artista ha destacado en múltiples ocasiones por integrar el español en escenarios internacionales, lo que ha contribuido a normalizar su uso en espacios dominados históricamente por el inglés y a despertar curiosidad entre audiencias diversas.

El impacto cultural del Super Bowl

Duolingo señaló que este tipo de eventos confirman la relación entre la cultura pop y el aprendizaje de idiomas, ya que momentos de alto impacto mediático pueden detonar tendencias inmediatas en plataformas educativas.

El Super Bowl se convirtió en un escaparate clave para la difusión del idioma español a nivel mundial./ AP

El aumento del 35% se suma a otros picos registrados por Duolingo tras presentaciones de artistas latinos en eventos masivos, lo que refuerza el papel de la música como motor de interés lingüístico.

La actuación de Bad Bunny en el Super Bowl no solo marcó un momento histórico para la música latina, sino que también impulsó el aprendizaje del español, consolidando su presencia como uno de los idiomas con mayor crecimiento a nivel mundial.