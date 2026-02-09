Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Cuánto ganaron “los arbustos” que salieron en el medio tiempo de Bad Bunny?

Checa el dinero que se llevaron los extras que hicieron de 'arbustos' en el show del Conejo Malo/AP-AFP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 16:09 - 09 febrero 2026
Se estima que fueron unas 500 personas contratadas como extras, cuya función únicamente era estar de pie

El show de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por Bad Bunny, no solo destacó por su récord de audiencia, sino también por su elaborada puesta en escena. Entre los elementos que llamaron la atención estuvieron unos 500 extras caracterizados como “arbustos”, quienes formaron parte de la escenografía viva durante la presentación.

Extras contratados como escenografía viviente

Las personas que aparecieron como arbustos fueron extras profesionales contratados para integrarse al diseño visual del espectáculo. Su función consistió en permanecer inmóviles durante segmentos específicos del show, formando parte de la ambientación tropical que acompañó la narrativa del medio tiempo.

¿Lo notaste? Los arbustos en realidad eran personas con un disfraz/AFP

Pago por hora y condiciones laborales

De acuerdo con información difundida tras el evento, los extras recibieron un pago de 18.70 dólares por hora, cifra que cumple con los estándares de contratación para eventos masivos en 2026 en Estados Unidos. El contrato contempló 70 horas totales de trabajo, distribuidas entre jornadas de ensayo y el día del Super Bowl.

Monto total que recibieron los “arbustos”

Al finalizar el periodo de trabajo, cada uno de los participantes caracterizados como arbustos obtuvo un pago total de mil 309 dólares, equivalente aproximadamente a 22 mil 500 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual.

Bad Bunny puso el listón muy alto con su show de medio tiempo para el Super Bowl LX/AP

Ensayos, vestuario y exigencias físicas

El contrato incluyó ocho días de ensayos previos, además de la jornada del espectáculo. El trabajo requirió buena condición física, ya que los extras debían permanecer de pie, sin movimiento, y portar vestuarios voluminosos y pesados durante lapsos prolongados.

Contrato con cláusulas de confidencialidad

Los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad estrictos, los cuales prohibían la difusión de imágenes o videos de ensayos y del espectáculo antes de su transmisión oficial. De incumplirse estas cláusulas, los extras se exponían a sanciones económicas que podían superar el monto total de su pago.

Un empleo temporal dentro de un evento histórico

La participación de los llamados “arbustos” representó un empleo temporal remunerado dentro de uno de los eventos deportivos y musicales más vistos del mundo. Su labor formó parte de la producción que acompañó el primer show de medio tiempo completamente en español en la historia del Super Bowl.

