Dragon Lee lanza advertencia a El Original Grande Americano tras su derrota en Clasificatoria de Rey de Reyes

El show de AAA el pasado sábado 7 de febrero en Querétaro ha traído algunas repercusiones que tendrán más peso con el paso de los días en los shows semanales de WWE. Una de ellas se dio en una de las luchas clasificatorias rumbo a Rey de Reyes.

El Original Grande Americano resultó vencedor en una lucha fatal de cuatro, en donde sacó de combate a Dragon Lee antes de hacerse con un lugar en la Final de Rey de Reyes, por lo que el mexicano ha lanzado un mensaje en su contra.

El Original Grande Americano apareció en Querétaro para ganar su combate | WWE

Reto lanzado

La lucha en la cual El Grande Americano Original se llevó la victoria lo puso a él, a Rey Fénix, a Octagón Jr. y a Dragon Lee en un mismo ring; sin embargo, el resultado llegó después de que Americano se pusiera una placa metálica en la máscara para golpear tanto a Dragon como a Octagón, a quien terminó rindiendo para ganar.

Ya en vestidores, Dragon Lee mostró su furia en contra del ahora finalista de Rey de Reyes, a quien 'amenazó' con miras a los siguientes shows en los que coincidan.

Grande Americano, hoy te saliste con la tuya, pero te tengo en la mira, tenemos cuentas muy pendientes. El fuego presente siempre Dragon Lee

🚨Dragón Lee, tras el resultado de la Clasificatoria del grupo #2 del torneo Rey de Reyes 🐉 pic.twitter.com/dMQUrnlXJ3 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) February 9, 2026

¿Quién es el verdadero Grande Americano?

Aunque el enfoque de esta situación se ha dado a que El Grande Americano ha ganado su lugar en Rey de Reyes, la realidad es que él tiene una rivalidad extra tras lo sucedido en Royal Rumble 2026 al tener la presencia de los dos Americanos en el mismo ring.

Para este show de AAA, quien estaba pactado a aparecer en la lucha de clasificación era el 'Actual' Grande Americano; sin embargo, apareció esposado en backstage, por lo que no pudo estar presente en el ring, dando paso a que el Original fuera el encargado de quedarse con el puesto en el próximo evento de la empresa.

Encuentro de los dos Grandes Americanos en Royal Rumble | wwe.com