Lucha

Dragon Lee lanza advertencia a El Original Grande Americano tras su derrota en Clasificatoria de Rey de Reyes

Dragon Lee en su participación en Triplemanía | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 16:43 - 09 febrero 2026
El excampeón en parejas de WWE aseguró que aún tiene cuentas pendientes con el vencedor del combate clasificatorio

El show de AAA el pasado sábado 7 de febrero en Querétaro ha traído algunas repercusiones que tendrán más peso con el paso de los días en los shows semanales de WWE. Una de ellas se dio en una de las luchas clasificatorias rumbo a Rey de Reyes.

El Original Grande Americano resultó vencedor en una lucha fatal de cuatro, en donde sacó de combate a Dragon Lee antes de hacerse con un lugar en la Final de Rey de Reyes, por lo que el mexicano ha lanzado un mensaje en su contra.

El Original Grande Americano apareció en Querétaro para ganar su combate | WWE

Reto lanzado

La lucha en la cual El Grande Americano Original se llevó la victoria lo puso a él, a Rey Fénix, a Octagón Jr. y a Dragon Lee en un mismo ring; sin embargo, el resultado llegó después de que Americano se pusiera una placa metálica en la máscara para golpear tanto a Dragon como a Octagón, a quien terminó rindiendo para ganar.

Ya en vestidores, Dragon Lee mostró su furia en contra del ahora finalista de Rey de Reyes, a quien 'amenazó' con miras a los siguientes shows en los que coincidan.

Grande Americano, hoy te saliste con la tuya, pero te tengo en la mira, tenemos cuentas muy pendientes. El fuego presente siempre Dragon Lee

¿Quién es el verdadero Grande Americano?

Aunque el enfoque de esta situación se ha dado a que El Grande Americano ha ganado su lugar en Rey de Reyes, la realidad es que él tiene una rivalidad extra tras lo sucedido en Royal Rumble 2026 al tener la presencia de los dos Americanos en el mismo ring.

Para este show de AAA, quien estaba pactado a aparecer en la lucha de clasificación era el 'Actual' Grande Americano; sin embargo, apareció esposado en backstage, por lo que no pudo estar presente en el ring, dando paso a que el Original fuera el encargado de quedarse con el puesto en el próximo evento de la empresa.

Encuentro de los dos Grandes Americanos en Royal Rumble | wwe.com

A lo largo de los últimas semanas, tanto en Royal Rumble, como en Raw y ahora en AAA, se han dado guiños a lo que sería una próxima rivalidad entre estos dos personajes, pues desde la lesión de uno de ellos a mediados de 2025 hasta su reaparición en enero, no habíamos tenido explicaciones de lo que sucedía realmente entre ambos.

