América es el equipo con que menos minutos de menores ha sumado

Cinco fechas se fueron ya del Clausura 2026 y de momento son pocas las sorpresas que ha tenido el torneo de la Liga MX. Atlas en el Top 4 y América con un inicio de tres juegos sin triunfo son las situaciones que más llamaron la atención, aunque en general el certamen ha seguido la misma línea que años anteriores.

En lo que se refiere a las Águilas, a pesar de las múltiples salidas que tuvieron en la última semana, parece que poco a poco empiezan a funcionar en campo y con dos triunfos al hilo se metieron en zona de Liguilla. Sin embargo, un aspecto en el que André Jardine deberá ser cuidadoso es el tema de los minutos de menores.

Para este torneo, la regla se mantuvo en un mínimo de mil 170 minutos de jugadores nacidos en 2003 o años posteriores, con un límite de 225 minutos por partido. Y aunque todavía falta por disputarse más de la mitad del Clausura 2026, América actualmente está muy rezagado y es el equipo que menos minutos tiene.

¿Cuántos minutos de menores ha sumado América?

Después de cinco jornadas, los de Coapa tienen apenas 145 minutos acumulados, menos de la mitad de los 332 que tiene Xolos de Tijuana, penúltimo en la tabla de menores. Es decir, en las próximas 12 jornadas, América tendrá que repartir mil 25 minutos para cumplir con la regla.

Isaías Violante en actividad con América durante el Apertura 2025 de la Liga MX | IMAGO 7

Isaías Violante y Patricio Salas son los únicos dos jugadores que han aportado al conteo. En el caso del primero, llegó en el pasado Apertura 2025 procedente de Toluca sin consolidarse como titular. En el actual torneo suma 62 minutos en tres partidos: contra Atlético San Luis, Pachuca y Necaxa.

Mientras que en el caso de Salas Quintal, quien llegó desde el Apertura 2022 a las fuerzas básicas procedente de Pachuca, tiene 83 minutos hasta ahora, repartidos en cuatro juegos. El delantero fue titular en la Jornada 2 ante San Luis, además de que frente a Tijuana, Pachuca y Necaxa.

Mazatlán y Chivas están cerca de cumplir la regla

En contraste con el conjunto azulcrema, Mazatlán y Chivas están muy cerca de cumplir con los minutos requeridos. El equipo cañonero, que es el único que sigue sin sumar en el Clausura 2026, tiene mil 93 minutos contabilizados con diez jugadores, por lo que le faltan 77 minutos para cumplir con la regla.

Mientras que al Rebaño solo le restan 52 minutos y con ello no tendrá que preocuparse más por la normativa. Bryan González, Armando González, Yael Padilla, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Brian Gutiérrez son los jugadores que han sumado minutos a la regla; el primero es el que más ha aportado con 450 hasta ahora.