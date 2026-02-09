Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América es el equipo con que menos minutos de menores ha sumado

Patricio Salas durante el partido de América ante Atlético San Luis en la Jornada 2 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Patricio Salas durante el partido de América ante Atlético San Luis en la Jornada 2 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:58 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo azulcrema le ha dado poca oportunidad a los jugadores jóvenes en este arranque de torneo en la Liga MX

Cinco fechas se fueron ya del Clausura 2026 y de momento son pocas las sorpresas que ha tenido el torneo de la Liga MX. Atlas en el Top 4 y América con un inicio de tres juegos sin triunfo son las situaciones que más llamaron la atención, aunque en general el certamen ha seguido la misma línea que años anteriores.

En lo que se refiere a las Águilas, a pesar de las múltiples salidas que tuvieron en la última semana, parece que poco a poco empiezan a funcionar en campo y con dos triunfos al hilo se metieron en zona de Liguilla. Sin embargo, un aspecto en el que André Jardine deberá ser cuidadoso es el tema de los minutos de menores.

Para este torneo, la regla se mantuvo en un mínimo de mil 170 minutos de jugadores nacidos en 2003 o años posteriores, con un límite de 225 minutos por partido. Y aunque todavía falta por disputarse más de la mitad del Clausura 2026, América actualmente está muy rezagado y es el equipo que menos minutos tiene.

¿Cuántos minutos de menores ha sumado América?

Después de cinco jornadas, los de Coapa tienen apenas 145 minutos acumulados, menos de la mitad de los 332 que tiene Xolos de Tijuana, penúltimo en la tabla de menores. Es decir, en las próximas 12 jornadas, América tendrá que repartir mil 25 minutos para cumplir con la regla.

Isaías Violante en actividad con América durante el Apertura 2025 de la Liga MX | IMAGO 7
Isaías Violante en actividad con América durante el Apertura 2025 de la Liga MX | IMAGO 7

Isaías Violante y Patricio Salas son los únicos dos jugadores que han aportado al conteo. En el caso del primero, llegó en el pasado Apertura 2025 procedente de Toluca sin consolidarse como titular. En el actual torneo suma 62 minutos en tres partidos: contra Atlético San Luis, Pachuca y Necaxa.

Mientras que en el caso de Salas Quintal, quien llegó desde el Apertura 2022 a las fuerzas básicas procedente de Pachuca, tiene 83 minutos hasta ahora, repartidos en cuatro juegos. El delantero fue titular en la Jornada 2 ante San Luis, además de que frente a Tijuana, Pachuca y Necaxa.

Isaías Violante en actividad con América durante el Apertura 2025 de la Liga MX | IMAGO 7
Isaías Violante en actividad con América durante el Apertura 2025 de la Liga MX | IMAGO 7

Mazatlán y Chivas están cerca de cumplir la regla

En contraste con el conjunto azulcrema, Mazatlán y Chivas están muy cerca de cumplir con los minutos requeridos. El equipo cañonero, que es el único que sigue sin sumar en el Clausura 2026, tiene mil 93 minutos contabilizados con diez jugadores, por lo que le faltan 77 minutos para cumplir con la regla.

Mientras que al Rebaño solo le restan 52 minutos y con ello no tendrá que preocuparse más por la normativa. Bryan González, Armando González, Yael Padilla, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Brian Gutiérrez son los jugadores que han sumado minutos a la regla; el primero es el que más ha aportado con 450 hasta ahora.

Patricio Salas en el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 de América contra Pachuca | IMAGO 7
Patricio Salas en el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 de América contra Pachuca | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
19:26 Hoy No Circula martes 10 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
19:07 Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
19:00 Super Bowl LX: Estos son los mejores comerciales que se han estrenado durante el Súper Tazón
18:59 Comerciales del Super Bowl 2026 rompen récords con celebridades y spots de hasta 10 millones de dólares
18:53 México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
18:32 ¡Insolito! Un entrenador inglés ganó el Super Bowl, ningún británico ha ganado la Premier League
18:26 Atrévete a vivir: Florinda Meza: ¿cuándo y dónde ver el documental de la viuda de ‘Chespirito’?
18:22 ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
18:11 Kenneth Walker III y Sam Darnold celebran el título del Super Bowl en Disneyland
18:02 De la mano de Irene Guerrero, América logró remontada ante Cruz Azul
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Hoy No Circula martes 10 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
09/02/2026
Hoy No Circula martes 10 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
Empelotados
09/02/2026
Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
Super Bowl LX: Estos son los mejores comerciales que se han estrenado durante el Súper Tazón
NFL
09/02/2026
Super Bowl LX: Estos son los mejores comerciales que se han estrenado durante el Súper Tazón
Comerciales del Super Bowl 2026 rompen récords con celebridades y spots de hasta 10 millones de dólares
Contra
09/02/2026
Comerciales del Super Bowl 2026 rompen récords con celebridades y spots de hasta 10 millones de dólares
México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Futbol
09/02/2026
México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
¡Insolito! Un entrenador inglés ganó el Super Bowl, ningún británico ha ganado la Premier League
Futbol
09/02/2026
¡Insolito! Un entrenador inglés ganó el Super Bowl, ningún británico ha ganado la Premier League