Futbol

Fidalgo protagoniza emotivo momento con americanistas tras el Atlético de Madrid vs Betis

Fidalgo firmando camisetas del América l CAPTURA
Ramiro Pérez Vásquez 12:11 - 09 febrero 2026
El exjugador del América mostró su cariño a los fanáticos en el Metropolitano

Momento especial vivieron un par de aficionados, con las camisetas del CF América, que se dieron cita al Metropolitano para presenciar el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Betis, de la Jornada 23, en donde los dirigidos por Pellegrini se llevaron los tres puntos.

Betis vence al Atleti | AFP

Y es que, tras el encuentro Álvaro Fidalgo se dio el tiempo para acceder a repartir autógrafos y tomarse fotos con los aficionados que se encontraban en las gradas del inmueble, en dicho lugar se encontraban seguidores con las playeras del América con quienes se tomó fotos.

En el mismo momento una aficionada le dio un beso en la mejilla del mediocampista español. La fanaticada mostró su cariño con el reciente fichaje del Real Betis, mismos que han expresado su cariño a tan solo unos días de su llegada.

¿Cómo fue su primera juego como titular?

Álvaro Fidalgo tuvo su primera titularidad con el Real Betis catapultando su presencia como pieza fundamental en el esquema bético durante los 85 minutos que estuvo dentro del terreno de juego para darle ingreso a Marc Bartra en el Metropolitano.

Atlético pierde ante Real Betis Balompié| AFP

Su capacidad para retener el balón y distribuir el juego bajo presión permitió al Betis salir del asedio colchonero en los momentos más críticos. Fue el eje que dio equilibrio a la transición defensiva del equipo de Sevilla.

La buena actuación fue redondeada con el marcador a favor gracias al solitario gol de Antony quien silenció el estadio con un potente remate de izquierda desde fuera del área tras una asistencia de Abde Ezzalzouli. El balón se coló por el poste derecho, dejando sin opciones a Jan Oblak.

Álvaro Fidalgo vivió su primer día como jugador del Betis |@RealBetis

El mensaje de Fidalgo tras titularidad

Tras el juego el naturalizado mexicano dejó un mensaje a la afición donde mostró su agradecimiento a la afición debido al acogimiento que ha tenido en su retorno a España tras cinco años fuera de su país jugando con las Águilas del América.

“Hola afición, nada lo primero muchísimas gracias por la bienvenida que me diste desde el primer día, parece que llevó más tiempo del que realmente estoy aquí, así que nada con la victoria de hoy y con mi debut estoy muy, muy, feliz muchas gracias se los agradezco vamos por todo”, resaltó en un video publicado por el equipo.

