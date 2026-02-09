Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil

América y Cruz Azul Femenil tendrán un lleno en el Estadio Centenario | MEXSPORT
Marcos Olvera García 12:42 - 09 febrero 2026
A horas de que arranque el encuentro, Cruz Azul Femenil confirmó en redes sociales que las entradas generales para el encuentro ante América están totalmente agotadas

Este lunes, en el partido correspondiente a la jornada, Cruz Azul Femenil recibe en el Estadio Centenario a las Águilas del América, encuentro que tendrá un lleno total en la cancha del Estadio Centenario.

A hora de que el partido comience, Cruz Azul compartió en sus redes sociales, que los boletos para el encuentro frente a América están totalmente agotados.

El equipo femenil de la Máquina salió de La Noria para este torneo, recordando que esta escuadra jugaba como local en los campos de entrenamiento del equipo nueve veces campeón de la Liga MX.

Estos equipos no viven realidades muy diferentes en el arranque del presente torneo en la Liga MX Femenil, América está en la cuarta posición de la tabla, con 17 unidades, mientras que Cruz Azul se ubica en el octavo puesto.

América y Cruz Azul Femenil tendrán un lleno en el Estadio Centenario | MEXSPORT

Las dirigidas por Ángel Villacampa han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, empatando el último contra Bravas de Ciudad Juárez, quedando a dos puntos de Rayadas, equipo líder de la competencia.

Por su parte, Cruz Azul registra dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco partidos, el último encuentro de este equipo fue una derrota por goleada contra Tigres Femenil.

América y Cruz Azul Femenil tendrán un lleno en el Estadio Centenario | MEXSPORT

Dominio Azulcrema

América Femenil domina ampliamente el historial frente a las cementeras, las Águilas tienen 17 triunfos en 19 enfrentamientos directos.

Cruz Azul solo ha ganado un encuentro y ha empatado uno, dejando la marca, claramente, en favor de las azulcremas.

