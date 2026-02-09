Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil

Este lunes, en el partido correspondiente a la jornada, Cruz Azul Femenil recibe en el Estadio Centenario a las Águilas del América, encuentro que tendrá un lleno total en la cancha del Estadio Centenario.

A hora de que el partido comience, Cruz Azul compartió en sus redes sociales, que los boletos para el encuentro frente a América están totalmente agotados.

🚨 Las entradas individuales para nuestro encuentro de hoy están AGOTADAS



¡Lleno total en el Centenario!



👀 AZULES, si quieren asistir hoy al Clásico Joven, todavía están a tiempo de adquirir el PASE AZULES FEMENIL 💙



¡Córranle, que no quedan muchos! 🏃‍♀️ pic.twitter.com/S180lWPX05 — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) February 9, 2026

El equipo femenil de la Máquina salió de La Noria para este torneo, recordando que esta escuadra jugaba como local en los campos de entrenamiento del equipo nueve veces campeón de la Liga MX.

Estos equipos no viven realidades muy diferentes en el arranque del presente torneo en la Liga MX Femenil, América está en la cuarta posición de la tabla, con 17 unidades, mientras que Cruz Azul se ubica en el octavo puesto.

América y Cruz Azul Femenil tendrán un lleno en el Estadio Centenario | MEXSPORT

Las dirigidas por Ángel Villacampa han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, empatando el último contra Bravas de Ciudad Juárez, quedando a dos puntos de Rayadas, equipo líder de la competencia.

Por su parte, Cruz Azul registra dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco partidos, el último encuentro de este equipo fue una derrota por goleada contra Tigres Femenil.

Dominio Azulcrema

América Femenil domina ampliamente el historial frente a las cementeras, las Águilas tienen 17 triunfos en 19 enfrentamientos directos.