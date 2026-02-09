Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez estrena el Cadillac CA01 en los test de Bahrein

Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Checo Pérez con la mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Axel Fernández
Axel Fernández 12:19 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano ya se subió al primer auto de la escudería estadounidense, previo a los test de Bahrein

Luego de la fiesta, a trabajar. Tras una espectacular presentación durante la Super Bowl LX, en el que mostró al mundo su llamativa decoración en blanco y negro, Cadillac no ha perdido el tiempo y de la mano del mexicano Sergio 'Checo' Pérez ya salió a la pista de Bahrein, previo a la segunda tanda de pruebas de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

¿Qué pasa con el Cadillac CA01?

A partir de este miércoles arrancará la segunda fase de la pretemporada, con la cita en el Circuito Internacional de Sakhir del 11 al 13 de febrero. Sin embargo, Cadillac ya volvió a la acción para un shakedown promocional que permitió ver por primera vez el monoplaza que usará en su temporada debut en la F1.

El equipo estadounidense se une a la parrilla como el undécimo constructor, de la mano de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, quienes buscará llevar el monoplaza -con motor Ferrari- a pelear la parrilla media en su primer año en el serial.

El nuevo auto de Checo | @SChecoPerez

Checo, emocionado por este 2026

Con una revancha personal como motivación, Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 luego de un 2025 de descanso obligado tras su tormentosa separación de Red Bull a finales de 2024.

Bajo esa premisa, el mexicano ha disfrutado cada etapa en su retorno, desde su presentación con Cadillac hasta la revelación del CA01, el cual quiere llevar al límite ya en la pista.

"Ayer y hoy marcan una nueva etapa importante en la aventura del equipo en la Fórmula 1", declaró Checo Pérez.

La presentación de nuestra decoración es un momento especial, ya que realmente pone de relieve los esfuerzos realizados para superar los límites en nuestro debut en esta disciplina
Valteri Bottas y Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Valteri Bottas y Checo Pérez | Sitio Oficial Tommy Hilfiger

Bahrein, primer objetivo

Los test de Bahrein servirán a Cadillac y a Checo Pérez para saber en dónde está parado de cara al debut de la escudería estadounidense, aunque el principal objetivo es aprender sobre el CA01.

"Ahora tenemos una excelente oportunidad para continuar con este impulso en las próximas pruebas en Bahrein, mientras seguimos aprendiendo más sobre las capacidades del coche. Sé que nuestros aficionados nos animarán cuando corramos con esta decoración y continuemos nuestra aventura juntos", añadió el piloto mexicano.

El primer auto Cadillac en la F1 | @Cadillac_F1
Últimos videos
Lo Último
13:38 Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
13:20 NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
13:11 Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
13:01 NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
12:44 ¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
12:42 Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
12:19 Checo Pérez estrena el Cadillac CA01 en los test de Bahrein
12:12 Pensión Bienestar 2026: Anuncian fechas de registro para adultos mayores y mujeres
12:11 Fidalgo protagoniza emotivo momento con americanistas tras el Atlético de Madrid vs Betis
12:03 OFICIAL: Cruz Azul vs Tigres cambia de horario; Liga MX revela detalles
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
Futbol
09/02/2026
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
NFL
09/02/2026
NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
Futbol Nacional
09/02/2026
Cruz Azul y Nico Ibáñez ya tienen acuerdo previo al cierre del mercado de fichajes
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
NFL
09/02/2026
NFL 2026: Estas son las fechas más importantes para la siguiente temporada
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Futbol
09/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el West Ham vs Manchester United?
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil
Futbol
09/02/2026
Cruz Azul y América llenan el Centenario para el Clásico Joven Femenil