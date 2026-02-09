Checo Pérez estrena el Cadillac CA01 en los test de Bahrein

Luego de la fiesta, a trabajar. Tras una espectacular presentación durante la Super Bowl LX, en el que mostró al mundo su llamativa decoración en blanco y negro, Cadillac no ha perdido el tiempo y de la mano del mexicano Sergio 'Checo' Pérez ya salió a la pista de Bahrein, previo a la segunda tanda de pruebas de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Primeras imágenes oficiales del Cadillac en pista en Bahrein durante su jornada de grabación. Parecen dos coches en uno, depende de desde dónde lo mires. Lindo detalle en el lateral del casco de Checo, muy Cadillac. No se había visto en los diseños anteriores de shakedown. #f1 pic.twitter.com/bouUH3DJ1B — Diego Mejia (@diegofmejia) February 9, 2026

¿Qué pasa con el Cadillac CA01?

A partir de este miércoles arrancará la segunda fase de la pretemporada, con la cita en el Circuito Internacional de Sakhir del 11 al 13 de febrero. Sin embargo, Cadillac ya volvió a la acción para un shakedown promocional que permitió ver por primera vez el monoplaza que usará en su temporada debut en la F1.

El equipo estadounidense se une a la parrilla como el undécimo constructor, de la mano de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, quienes buscará llevar el monoplaza -con motor Ferrari- a pelear la parrilla media en su primer año en el serial.

El nuevo auto de Checo | @SChecoPerez

Checo, emocionado por este 2026

Con una revancha personal como motivación, Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 luego de un 2025 de descanso obligado tras su tormentosa separación de Red Bull a finales de 2024.

Bajo esa premisa, el mexicano ha disfrutado cada etapa en su retorno, desde su presentación con Cadillac hasta la revelación del CA01, el cual quiere llevar al límite ya en la pista.

"Ayer y hoy marcan una nueva etapa importante en la aventura del equipo en la Fórmula 1", declaró Checo Pérez.

La presentación de nuestra decoración es un momento especial, ya que realmente pone de relieve los esfuerzos realizados para superar los límites en nuestro debut en esta disciplina

Valteri Bottas y Checo Pérez | Sitio Oficial Tommy Hilfiger

Bahrein, primer objetivo

Los test de Bahrein servirán a Cadillac y a Checo Pérez para saber en dónde está parado de cara al debut de la escudería estadounidense, aunque el principal objetivo es aprender sobre el CA01.

"Ahora tenemos una excelente oportunidad para continuar con este impulso en las próximas pruebas en Bahrein, mientras seguimos aprendiendo más sobre las capacidades del coche. Sé que nuestros aficionados nos animarán cuando corramos con esta decoración y continuemos nuestra aventura juntos", añadió el piloto mexicano.