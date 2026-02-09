Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles

Así será el logo del siguiente Super Bowl | AP
Marcos Olvera García 13:20 - 09 febrero 2026
Ni siquiera han pasado 24 horas desde el Super Bowl LX y la NFL ya ha comenzado a planear el siguiente Súper Tazón

La NFL no deja nada al azar y, después de que los Seattle Seahawks se coronaron campeones en el Levi's Stadium frente a los New England Patriots, ya la conversación se centra en el siguiente Super Bowl.

En sus redes sociales, la NFL dio a conocer cuál será el nuevo logo para la edición número 61 del Super Bowl, mismo que se llevará a cabo en el So-Fi Stadium en Los Ángeles, California.



A pesar de que el logo tiene algunas horas de que se dio a conocer, los conspiranoicos ya han comenzado a dar a sus favoritos para jugar el Súper Tazón la siguiente temporada.

Solo por los colores del logo, la afición ha puesto a los Tampa Bay Buccaneers enfrentando a los Miami Dolphins, aunque no es el único enfrentamiento que han comentado los aficionados en Twitter.

Los enfrentamientos que sugieren los aficionados en X son: Philadelphia Eagles vs Denver Broncos, Jacksonville Jaguars vs Chicago Bears, Cincinnati Bengals vs Seattle Seahawks, Detroit Lions vs Denver Broncos y LA Charges vs Chicago Bears.

Este Super Bowl tiene la peculiaridad de que será el que más tarde en llegar, el juego en So-Fi Stadium se llevará a cabo el próximo domingo 14 de febrero del 2027.

Después de que el Super Bowl se juegue en Los Ángeles, el gran juego se llevará a cabo en Atlanta, Georgia en 2028.


