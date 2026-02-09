NFL ya dio a conocer cuál será el logo del Super Bowl LXI, que se jugará en Los Ángeles
La NFL no deja nada al azar y, después de que los Seattle Seahawks se coronaron campeones en el Levi's Stadium frente a los New England Patriots, ya la conversación se centra en el siguiente Super Bowl.
En sus redes sociales, la NFL dio a conocer cuál será el nuevo logo para la edición número 61 del Super Bowl, mismo que se llevará a cabo en el So-Fi Stadium en Los Ángeles, California.
A pesar de que el logo tiene algunas horas de que se dio a conocer, los conspiranoicos ya han comenzado a dar a sus favoritos para jugar el Súper Tazón la siguiente temporada.
Solo por los colores del logo, la afición ha puesto a los Tampa Bay Buccaneers enfrentando a los Miami Dolphins, aunque no es el único enfrentamiento que han comentado los aficionados en Twitter.
The official Super Bowl LXI Logo has arrived 🤩 pic.twitter.com/cVn9ILCwYt— NFL (@NFL) February 9, 2026
Los enfrentamientos que sugieren los aficionados en X son: Philadelphia Eagles vs Denver Broncos, Jacksonville Jaguars vs Chicago Bears, Cincinnati Bengals vs Seattle Seahawks, Detroit Lions vs Denver Broncos y LA Charges vs Chicago Bears.
Este Super Bowl tiene la peculiaridad de que será el que más tarde en llegar, el juego en So-Fi Stadium se llevará a cabo el próximo domingo 14 de febrero del 2027.
Después de que el Super Bowl se juegue en Los Ángeles, el gran juego se llevará a cabo en Atlanta, Georgia en 2028.