Contra

¿Quién es el taquero mexicano que salió con Bad Bunny en el show de medio tiempo?

Checa cuál es la historia del taquero mexicano que salió con Bad Bunny en el SB LX/@nfl
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 15:05 - 09 febrero 2026
Villa’s Tacos es un emblemático local de tacos ubicado en Los Ángeles que representa la manera en que muchos latinos se ganan la vida en Estados Unidos

El show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny, incluyó un momento que captó la atención de la audiencia de nuestro país: la aparición de un taquero mexicano en pleno escenario. Lejos de tratarse de un actor o elemento escenográfico, se confirmó que se trató de Víctor Villa, un emprendedor de origen mexicano que fue invitado a formar parte del espectáculo.

Un taquero real, no un personaje

La presencia del taquero durante la presentación no fue simbólica ni ficticia. Se trató de Víctor Villa, dueño de Villa’s Tacos, una taquería ubicada en Los Ángeles que comenzó como un puesto callejero y con el paso de los años se consolidó como un referente de la comida mexicana en Estados Unidos.

Orígenes familiares y raíces mexicanas

Víctor Villa es mexicoamericano de primera generación, nacido y criado en Los Ángeles, hijo de padres migrantes originarios de Michoacán. Su historia está vinculada al trabajo familiar y al emprendimiento desde lo local, ya que inició vendiendo tacos en reuniones familiares y posteriormente en el patio de la casa de su abuela.

Víctor Villa es un emprendedor de origen mexicano que se gana la vida vendiendo tacos en L.A./IG: @villastacoslosangeles

De puesto callejero a reconocimiento internacional

Con el tiempo, Villa’s Tacos ganó reconocimiento por su propuesta basada en recetas michoacanas y el uso de tortillas de masa azul, lo que llevó al negocio a recibir una mención de la Guía Michelin, un hecho poco común para proyectos surgidos desde la comida callejera. Este reconocimiento posicionó a la taquería como un referente gastronómico del este de Los Ángeles.

Villa's Tacos ha crecido y ahora es una taquería ubicada en Los Ángeles/IG: @villastacoslosangeles

¿Por qué Bad Bunny lo eligió?

De acuerdo con información difundida tras el evento, el equipo de Bad Bunny buscó directamente a Víctor Villa para integrarlo al espectáculo. La decisión respondió a lo que representa su historia: la cultura del trabajo, la comida callejera y la identidad mexicana dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. La escena fue diseñada para recrear una esquina de barrio, con comercio popular y vida cotidiana.

Un momento con alcance global

Durante la interpretación de una de sus canciones, Bad Bunny interactuó con el taquero en el escenario del Levi’s Stadium, llevando un carrito de tacos real al centro del evento deportivo más visto del mundo. Aunque la aparición duró solo unos segundos, se volvió viral en redes sociales y generó conversación internacional.

Villa's Tacos se ha convertido en un referente de la comunicad latina en Estados Unidos/IG: @villastacoslosangeles

Mensaje tras el Super Bowl

Tras su participación, Víctor Villa compartió mensajes de agradecimiento en redes sociales, dedicando el momento a su familia y a la comunidad migrante. Señaló que su presencia en el Super Bowl representó a mexicanos, latinos e inmigrantes, y destacó el significado de llevar un oficio cotidiano a uno de los escenarios con mayor audiencia global.

A mi querido amigo Benito, gracias por hacerme salir a la cancha contigo y darme la oportunidad de representar a mi gente al más alto nivel. Gracias @badbunnypr. Este momento pasará a la historia y es algo que nunca olvidaré. Este fue para todos los mexicanos. Este fue para todos los latinos. Este fue para todos los inmigrantes”, publicó el taquero en sus redes sociales.
