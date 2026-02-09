Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¿Pedrada a Red Bull? Adrian Newey destaca el "entorno agradable" que tiene Aston Martin

Newey se incorporó oficialmente a Aston Martin en septiembre de 2024 | X: @AstonMartinF1
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:26 - 09 febrero 2026
El ingenieron británico compartió cómo ha sido trabajar en la escudería de Silverstone y sus expectativas para 2026

Una nueva era empezará en la Fórmula 1, no solo por los cambios en la reglamentación técnica, ni por la llegada de nuevos circuitos como el Madring, sino por lo que ocurre en las escuderías. Cadillac debutará como el undécimo equipo, mientras que Adrian Newey comenzará su etapa en Aston Martin.

El ingeniero se unió desde el año pasado a los de Silverstone, pero apenas para la Temporada 2026 pudo trabajar de cero en el diseño del AMR26, cuya decoración se presentó este lunes. Ahora está listo para este nuevo desafío, pues además cumplirá con la función de director del equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Adrian Newey dejó a Red Bull en 2025 | RED BULL
¿Mensaje para Red Bull? Esto dijo Newey sobre Aston Martin

En este contexto del inicio de una nueva etapa, en entrevista con Motorsport, Newey compartió lo importante que ha sido estar con una buena dinámica como la que encontró en Aston Martin, una declaración que -inevitamblemente- remitió a Red Bull, pues el ingeniero se marchó en medio de un momento de tensión en la escudería austriaca en 2024.

"Es un entorno agradable porque, seamos sinceros, muchos de nosotros hemos pasado y trabajado 12 horas al día, si no más, en los últimos meses. Por lo tanto, tener un entorno en el que se trabaja bien es muy importante. Y la distribución del edificio favorece la colaboración entre todos porque todo está muy centralizado", declaró.

El experimentado ingeniero añadió que las instalaciones de Aston Martin son muy buenas gracias a la visión de Lawrence Stroll. "Sin duda, la mejor estructura de la Fórmula 1. Y esto será una ventaja extraordinaria. Pero es claramente solo una parte de la ecuación. La otra parte igualmente importante es la segunda parte del discurso: el personal que puebla la fábrica y la forma en que trabaja en conjunto. Este es el aspecto en el que estamos haciendo enormes progresos". 

¿Qué espera Adrian Newey de Aston Martin en 2026?

Después de ser quinto en el Campeonato de Constructores en 2023 y 2024, como el mejor equipo detrás de las potencias Red Bull, Mercedes, Ferrari y McLaren, Aston Martin finalizó séptimo en 2025. Williams y Racing Bulls superaron el año pasado a los de Silverstone, que entre sus objetivos tendrá el de nuevamente ser el mejor del resto.

Aston Martin presentó su nuevo monoplaza y que es el primero diseñado por Adrian Newey | X: @AstonMartinF1
Para ello, el cambio de reglamentación puede favorecer, pues da pie a la innovación. "Cada vez que se produce un gran cambio en la normativa, siempre surgen enormes oportunidades. Depende de quién sabe identificar cuál será finalmente la solución más acertada, solo el tiempo nos lo dirá".

"Lo vimos en 2022, cuando entró en vigor la última gran modificación de la normativa" y señaló que, por ahora, se siente entusiasmado con el trabajo hecho con el AMR26. "El coche que rodó brevemente en Barcelona era completamente negro, en parte porque no habíamos tenido tiempo para pintarlo. Fue una experiencia increíble", señaló.

Así es el nuevo monoplaza de Aston Martin, primero diseñado por Adrian Newey | X: @AstonMartinF1
