Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Vietnam anuncia construcción del estadio más grande del mundo

Vietnam anunció la construcción de un nuevo estadio | X @SweeperPod
Vietnam anunció la construcción de un nuevo estadio | X @SweeperPod
Rafael Trujillo 16:43 - 09 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El gobierno vietnamita busca convertir el nuevo estadio en un referente de los eventos deportivos mundiales

Vietnam está buscando entrar de lleno en el mundo del futbol y para ello, han decidido construir el estadio deportivo más grande del mundo. De acuerdo con reportes, el inmueble, que apunta a estar listo para 2028, contará con una capacidad de hasta 135 mil espectadores.

Este colosal proyecto nace del anhelo vietnamita de acoger eventos deportivos y culturales de talla mundial, posicionándose como un referente en Asia.

Vietnam anunció la construcción del estadio | x @SweeperPod

El gobierno vietnamita destacó su visión estratégica para la construcción de este colosal estadio. De acuerdo con el propio gobierno, la construcción iniciará a finales de este año y durará alrededor de dos años.

"El estadio Trong Dong se está desarrollando con la misma ambición que otros grandes estadios del mundo, enfocándose no solo en su función deportiva, sino también con el objetivo de convertirse en un ícono arquitectónico y cultural que represente a Vietnam en una nueva era", afirmaron las autoridades.

Su construcción durará alrededor de dos años | CAPTURA

El diseño del estadio

El diseño arquitectónico está inspirado en el tambor de bronce de Dong Son, del cual hereda su nombre. Este es un artefacto emblemático de la antigua civilización vietnamita que simboliza el espíritu comunitario, la fortaleza y la perdurabilidad.

El diseño y la planificación se han desarrollado siguiendo los estándares de la FIFA, la AFC y el Consejo Olímpico de Asia, entre otras organizaciones. Esto sienta las bases para que Vietnam pueda postularse en el futuro como sede de los Juegos Asiáticos (ASIAD), los Juegos Olímpicos o incluso una Copa Mundial de la FIFA.

El estadio contará con un techo retráctil, lo que le permitirá adaptarse a una gran variedad de usos, desde deportes al aire libre hasta conciertos, festivales y otros eventos masivos, garantizando su operatividad durante todo el año.

Emula el tambor de bronce Dong Son | CAPTURA

El estadio más grande del mundo

Con su aforo, el Trong Dong superará a otros gigantes, como el futuro Grand Stade Hassan II de Marruecos, que se planea para 120 mil personas con la mira puesta en la Final del Mundial de 2030.

Además, supera inmuebles como el Rungrado 1st of May Stadium de Corea del Norte que tiene capacidad de 113 mil espectadores o el Michigan Stadium que puede albergar 107 mil personas.

Últimos videos
Lo Último
19:26 Hoy No Circula martes 10 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
19:07 Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
19:00 Super Bowl LX: Estos son los mejores comerciales que se han estrenado durante el Súper Tazón
18:59 Comerciales del Super Bowl 2026 rompen récords con celebridades y spots de hasta 10 millones de dólares
18:53 México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
18:32 ¡Insolito! Un entrenador inglés ganó el Super Bowl, ningún británico ha ganado la Premier League
18:26 Atrévete a vivir: Florinda Meza: ¿cuándo y dónde ver el documental de la viuda de ‘Chespirito’?
18:22 ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
18:11 Kenneth Walker III y Sam Darnold celebran el título del Super Bowl en Disneyland
18:02 De la mano de Irene Guerrero, América logró remontada ante Cruz Azul
Tendencia
1
Contra Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
2
Fórmula 1 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
3
Contra Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
4
NFL ¡De terror! Drake Maye tuvo un pésimo partido con Patriotas en el Super Bowl LX
5
Contra Precio del dólar hoy lunes 9 de febrero de 2026 en México: cae frente al cierre del viernes
6
Futbol Jonathan Pérez ya está en Guadalajara y se alista como nuevo refuerzo de Chivas
Te recomendamos
Hoy No Circula martes 10 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
09/02/2026
Hoy No Circula martes 10 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
Empelotados
09/02/2026
Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
Super Bowl LX: Estos son los mejores comerciales que se han estrenado durante el Súper Tazón
NFL
09/02/2026
Super Bowl LX: Estos son los mejores comerciales que se han estrenado durante el Súper Tazón
Comerciales del Super Bowl 2026 rompen récords con celebridades y spots de hasta 10 millones de dólares
Contra
09/02/2026
Comerciales del Super Bowl 2026 rompen récords con celebridades y spots de hasta 10 millones de dólares
México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Futbol
09/02/2026
México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
¡Insolito! Un entrenador inglés ganó el Super Bowl, ningún británico ha ganado la Premier League
Futbol
09/02/2026
¡Insolito! Un entrenador inglés ganó el Super Bowl, ningún británico ha ganado la Premier League