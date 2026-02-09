Vietnam anuncia construcción del estadio más grande del mundo

Vietnam está buscando entrar de lleno en el mundo del futbol y para ello, han decidido construir el estadio deportivo más grande del mundo. De acuerdo con reportes, el inmueble, que apunta a estar listo para 2028, contará con una capacidad de hasta 135 mil espectadores.

Este colosal proyecto nace del anhelo vietnamita de acoger eventos deportivos y culturales de talla mundial, posicionándose como un referente en Asia.

Vietnam anunció la construcción del estadio | x @SweeperPod

El gobierno vietnamita destacó su visión estratégica para la construcción de este colosal estadio. De acuerdo con el propio gobierno, la construcción iniciará a finales de este año y durará alrededor de dos años.

"El estadio Trong Dong se está desarrollando con la misma ambición que otros grandes estadios del mundo, enfocándose no solo en su función deportiva, sino también con el objetivo de convertirse en un ícono arquitectónico y cultural que represente a Vietnam en una nueva era", afirmaron las autoridades.

Su construcción durará alrededor de dos años | CAPTURA

El diseño del estadio

El diseño arquitectónico está inspirado en el tambor de bronce de Dong Son, del cual hereda su nombre. Este es un artefacto emblemático de la antigua civilización vietnamita que simboliza el espíritu comunitario, la fortaleza y la perdurabilidad.

El diseño y la planificación se han desarrollado siguiendo los estándares de la FIFA, la AFC y el Consejo Olímpico de Asia, entre otras organizaciones. Esto sienta las bases para que Vietnam pueda postularse en el futuro como sede de los Juegos Asiáticos (ASIAD), los Juegos Olímpicos o incluso una Copa Mundial de la FIFA.

El estadio contará con un techo retráctil, lo que le permitirá adaptarse a una gran variedad de usos, desde deportes al aire libre hasta conciertos, festivales y otros eventos masivos, garantizando su operatividad durante todo el año.

Emula el tambor de bronce Dong Son | CAPTURA

El estadio más grande del mundo

Con su aforo, el Trong Dong superará a otros gigantes, como el futuro Grand Stade Hassan II de Marruecos, que se planea para 120 mil personas con la mira puesta en la Final del Mundial de 2030.