Atlas hace oficial la llegada de Agustín Rodríguez como su nuevo delantero

Atlas hizo oficial este lunes la llegada del delantero uruguayo Agustín Rodríguez, un fichaje estratégico con el que la directiva busca cubrir el vacío que dejó la salida de Uros Durdevic, justo en el cierre del registro de la Liga MX para el Clausura 2026.

A través de redes sociales, Juventud de Las Piedras despidió a su goleador agradeciendo su entrega y deseándole éxito en su primera experiencia en el extranjero.

Agustín Rodríguez refuerza a Atlas | INSTAGRAM @aguusrodriguezz9

Atlas, por su parte, le dio la bienvenida destacando su fortaleza física, su presencia en el área y su instinto goleador, virtudes que el equipo había extrañado tras la salida de “Djuka”.

El delantero ya se encuentra en Guadalajara, donde superó satisfactoriamente las pruebas médicas y físicas realizadas durante el fin de semana.

Uros Durdevic, en el Clásico Tapatío | IMAGO7

De acuerdo a información consultada, Rodríguez firmó un contrato a préstamo por un año con obligación de compra, una fórmula que le permite al club evaluar su adaptación y rendimiento en la Liga MX antes de concretar su adquisición definitiva.

Su llegada representa un refuerzo clave para un Atlas que, si bien marcha en la parte alta de la tabla con 10 unidades, había mostrado carencias en la definición y en la referencia de área fija. La expectativa dentro del club es que el “Toro” aporte no solo goles, sino también liderazgo y presencia en momentos determinantes.

Agustín Rodríguez se une de cara al Clausura 2026 | INSTAGRAM @aguusrodriguezz9