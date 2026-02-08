Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Inaudito! Manuel Capasso, jugador del Atlas jugó con camiseta sin escudo ante Pumas

Manuel Capasso con el Atlas l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 00:06 - 08 febrero 2026
El argentino tuvo que salir del campo a cambiarse de playera

Momento sublime se vivió en la Jornada 5 del Clausura 2026 cuando Manuel Capasso jugó por algunos minutos con una camiseta que no tenía el escudo del Atlas, ante los Pumas, que posteriormente terminó por cambiar de playera al minuto 8.

En las imágenes se ve como el jugador argentino posa con la indumentaria sin el logo en el pecho; el jugador saldría del campo para recibir una que sí llevara la misma para poder continuar dentro del terreno de juego.

Manuel Capasso en la Jornada 4 del Clausura 2026 | IMAGO7

Cabe mencionar, que el defensor fue quien le dio el empate a los Rojinegros del Atlas en los últimos minutos para empatar el marcador a dos tantos para seguir sumando en la tabla de clasificaciones que los pone dentro del top cinco con 10 puntos. 

¿Cómo fue el partido? 

Los Pumas pasaron de dominar al Atlas a dejar escapar los tres puntos en la cancha del Estadio Jalisco. La insistencia de Pumas tuvo premio al 34’ Pedro Vite apareció con calma para definir a segundo palo y poner el 0-1.

Atlas le empató en el último minuto a los Pumas de Efraín Juárez | MEXSPORT

Atlas respondió con carácter. Al 42’, Sergio Hernández desbordó por la banda y cedió para Mateo García, quien se acomodó y sacó un disparo exquisito al ángulo. Uriel Antuna fue derribado en el área y el árbitro señaló penal en tiempo añadido. Juninho tomó el balón y cobró con potencia a la derecha.

Al minuto 73 un error de Camilo Vargas en la salida dejó el balón servido para Robert Morales, quien remató de primera, pero el travesaño salvó a Atlas de un tercer gol. Finalmente, Manuel Capasso cerraría el marcador con un cabezazo potente para cerrar el marcador con el 2 a 2 final.

Atlas le empató en el último minuto a los Pumas de Efraín Juárez | MEXSPORT

¿Qué dijo Cocca tras el empate?

Diego Cocca tocó la sensible baja de Uros Durdevic; sin embargo, resaltó que el reemplazo debe llegar y adaptarse de inmediato: “Cuando la gente viene y se identifica, uno se siente feliz. Vendrá otro, quizá mañana; vendrá el ideal, el que se consiguió en pocos días.”

“Vamos a trabajar con él y se va a encontrar con un gran ambiente, con un contexto que no le va a dejar otra opción que entregarse al máximo”, resaltó. Cabe mencionar. que uno de los nombres que suenan con mayor fuerza es el uruguayo Agustín Rodríguez 

