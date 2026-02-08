Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul

Hugo González no estuvo de acuerdo con la marcación en el gol del Azul | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 21:42 - 07 febrero 2026
Al portero de los Diablos no le gustó la manera en la que La Máquina 'arrancó' un empate del Estadio Nemesio Diez

Toluca es el cuarto lugar del Clausura 2026 de la Liga MX después de haber empatado a un gol en contra de Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez; el gol de La Máquina llegó después de una jugada bastante trompicada, algo que molestó a algunos de los protagonistas del encuentro.

Uno de ellos fue Hugo González, el portero del bicampeón, quien en la zona mixta del compromiso no dudó en mencionar su inconformidad con el arbitraje, a quienes otorgó la responsabilidad de no haber ganado el encuentro.

Paulinho anotó su primer gol del Clausura 2026 | Imago7

"Del otro lado sí se marcó"

La jugada que le ha causado molestia a Hugo González se desarrolló en el gol del empate, cuando el recién llegado a La Máquina, Christian Ebere, chocó en contra del guardameta choricero; sin embargo, el árbitro del juego no marcó nada y el encuentro se fue 1-1.

Del otro lado sí se marcó y acá no; habrá que ver cómo se miden esas jugadas. Queda trabajar y mejorar de nuestra parte

Finalmente, respondió una pregunta respecto a la eliminatoria de Pumas ante San Diego en Concachampions, ya que el ganador se enfrentará a los Diablos en el torneo internacional. Para González, a pesar de la goleada de los norteamericanos no hay nada definido, así que aún espera todo para conocer a su rival en la competencia.

Un partido intenso marcado por la polémica arbitral

El Toluca vs Cruz Azul fue un encuentro disputado que terminó inevitablemente condicionado por la decisión arbitral de no sancionar una presunta falta de Christian Ebere en la jugada del empate celeste. Desde el inicio, el duelo en el Nemesio Diez se jugó con ritmo y contacto constante, factores que terminaron por detonar la controversia en una acción clave del segundo tiempo.

Los Diablos tomaron la iniciativa durante la primera mitad y encontró premio al minuto 41, cuando Paulinho abrió el marcador y cortó una sequía personal de 252 minutos sin anotar. El conjunto escarlata controló amplios lapsos del partido, aunque Cruz Azul se mantuvo ordenado y a la espera de espacios para responder en el complemento.

Jugada del empate en el Nemesio Diez | Imago7

Para la segunda parte, el trámite se emparejó aún más tras la lesión de Nicolás Castro al 53’, situación que obligó a Toluca a reajustar su esquema. Cruz Azul comenzó a ganar terreno y encontró el empate al 77’, en una jugada llena de rebotes dentro del área que tuvo como origen la intervención de Ebere, acción que generó la polémica por el contacto sobre Federico Pereira y que, pese a las imágenes, no fue revisada ni sancionada por el VAR.

