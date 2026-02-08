Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul

Toluca es el cuarto lugar del Clausura 2026 de la Liga MX después de haber empatado a un gol en contra de Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez; el gol de La Máquina llegó después de una jugada bastante trompicada, algo que molestó a algunos de los protagonistas del encuentro.

Uno de ellos fue Hugo González, el portero del bicampeón, quien en la zona mixta del compromiso no dudó en mencionar su inconformidad con el arbitraje, a quienes otorgó la responsabilidad de no haber ganado el encuentro.

Paulinho anotó su primer gol del Clausura 2026 | Imago7

"Del otro lado sí se marcó"

La jugada que le ha causado molestia a Hugo González se desarrolló en el gol del empate, cuando el recién llegado a La Máquina, Christian Ebere, chocó en contra del guardameta choricero; sin embargo, el árbitro del juego no marcó nada y el encuentro se fue 1-1.

Del otro lado sí se marcó y acá no; habrá que ver cómo se miden esas jugadas. Queda trabajar y mejorar de nuestra parte

"DESAFORTUNADAMENTE ALLÁ SI SE

MARCARON Y ACÁ NO"



El portero de Toluca cuestionó muy fuerte a los árbitros tras el empate contra Cruz Azul.



📹 @karoll_jps pic.twitter.com/6PwKkW3MdL — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 8, 2026

Finalmente, respondió una pregunta respecto a la eliminatoria de Pumas ante San Diego en Concachampions, ya que el ganador se enfrentará a los Diablos en el torneo internacional. Para González, a pesar de la goleada de los norteamericanos no hay nada definido, así que aún espera todo para conocer a su rival en la competencia.

Un partido intenso marcado por la polémica arbitral

El Toluca vs Cruz Azul fue un encuentro disputado que terminó inevitablemente condicionado por la decisión arbitral de no sancionar una presunta falta de Christian Ebere en la jugada del empate celeste. Desde el inicio, el duelo en el Nemesio Diez se jugó con ritmo y contacto constante, factores que terminaron por detonar la controversia en una acción clave del segundo tiempo.

Los Diablos tomaron la iniciativa durante la primera mitad y encontró premio al minuto 41, cuando Paulinho abrió el marcador y cortó una sequía personal de 252 minutos sin anotar. El conjunto escarlata controló amplios lapsos del partido, aunque Cruz Azul se mantuvo ordenado y a la espera de espacios para responder en el complemento.

Jugada del empate en el Nemesio Diez | Imago7