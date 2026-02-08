Juan Mónaco tras el empate de Cruz Azul ante Toluca: "Nos llevamos un punto más que merecido"

Juan Cruz Mónaco, preparador físico de Cruz Azul, salió a dar la cara tras el empate 1-1 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez y puso el acento en el desgaste que vivió el equipo a lo largo de la semana. Para el integrante del cuerpo técnico celeste, el punto conseguido en casa del campeón tuvo un valor especial por el contexto físico y logístico que enfrentaron.

Al término del encuentro, Mónaco fue claro al señalar que el resultado fue justo para La Máquina.

Toluca y Cruz Azul dividen unidades en la J5 l IMAGO7

“Nos llevamos un punto más que merecido”, afirmó, convencido de que el esfuerzo realizado por el plantel durante los últimos días se reflejó en el rendimiento mostrado en la cancha.

El preparador físico explicó que Cruz Azul llegó al compromiso tras una semana atípica y complicada.

“Venimos de una semana que nos tocó salir del país, el día jueves viajando seis horas, un viernes de preparación bizarra y un sábado saltando a la cancha del campeón”, detalló.

Empate entre Toluca y Cruz Azul en la J5 l IMAGO7

A pesar de ese escenario, Mónaco destacó la respuesta del grupo y la fortaleza mental del equipo. Subrayó que los jugadores supieron adaptarse a las exigencias del calendario y competir al máximo nivel en una plaza complicada como lo es el Nemesio Diez.

“Los muchachos dejaron todo, hicieron un esfuerzo tremendo, supieron sobrellevar todas las cuestiones de calendario y hay que afrontarlas”, comentó.

Durante varios pasajes del partido, Cruz Azul se vio presionado y por momentos lució ahogado ante la intensidad de Toluca. Sin embargo, el equipo no renunció a su idea y mantuvo la insistencia hasta encontrar la recompensa en el marcador.

Empate entre Toluca y Cruz Azul en la J5 l IMAGO7