Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Juan Mónaco tras el empate de Cruz Azul ante Toluca: "Nos llevamos un punto más que merecido"

Cruz Azul igualó ante Toluca en el Nemesio Diez | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 21:04 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El preparador físico de Cruz Azul, aseguró que el equipo hizo un gran esfuerzo físico después de jugar por la Concachampions a mitad de semana

Juan Cruz Mónaco, preparador físico de Cruz Azul, salió a dar la cara tras el empate 1-1 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez y puso el acento en el desgaste que vivió el equipo a lo largo de la semana. Para el integrante del cuerpo técnico celeste, el punto conseguido en casa del campeón tuvo un valor especial por el contexto físico y logístico que enfrentaron.

Al término del encuentro, Mónaco fue claro al señalar que el resultado fue justo para La Máquina.

Toluca y Cruz Azul dividen unidades en la J5 l IMAGO7

“Nos llevamos un punto más que merecido”, afirmó, convencido de que el esfuerzo realizado por el plantel durante los últimos días se reflejó en el rendimiento mostrado en la cancha.

El preparador físico explicó que Cruz Azul llegó al compromiso tras una semana atípica y complicada.

“Venimos de una semana que nos tocó salir del país, el día jueves viajando seis horas, un viernes de preparación bizarra y un sábado saltando a la cancha del campeón”, detalló.

Empate entre Toluca y Cruz Azul en la J5 l IMAGO7

A pesar de ese escenario, Mónaco destacó la respuesta del grupo y la fortaleza mental del equipo. Subrayó que los jugadores supieron adaptarse a las exigencias del calendario y competir al máximo nivel en una plaza complicada como lo es el Nemesio Diez.

“Los muchachos dejaron todo, hicieron un esfuerzo tremendo, supieron sobrellevar todas las cuestiones de calendario y hay que afrontarlas”, comentó.

Durante varios pasajes del partido, Cruz Azul se vio presionado y por momentos lució ahogado ante la intensidad de Toluca. Sin embargo, el equipo no renunció a su idea y mantuvo la insistencia hasta encontrar la recompensa en el marcador.

Empate entre Toluca y Cruz Azul en la J5 l IMAGO7

La entrada y empuje de Christian Ebere fueron claves para cambiar la dinámica ofensiva, mientras que el golpeo preciso de José Paradela terminó por marcar la diferencia y sellar el empate ante el actual campeón del futbol mexicano.

Últimos videos
Lo Último
22:00 ¡A ritmo de samba! Vinicius es nuevo jugador del América
21:46 ¡Bienvenido! El nuevo Toyota GR Corolla 2026 es la nueva joya de la familia GAZOO Racing
21:42 Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul
21:39 Hans Dieter-Flick sobre Lamine Yamal: "Hay que gestionar sus minutos"
21:37 Super Bowl 2026 con Bad Bunny apunta a récord de audiencia para un halftime latino en EE UU
21:23 Salomón Rondón impulsa victoria de Pachuca sobre Bravos de Juárez
21:21 ¡A lo Atlas! Los rojinegros consiguen empatar ante Pumas en los últimos minutos del partido
21:04 Juan Mónaco tras el empate de Cruz Azul ante Toluca: "Nos llevamos un punto más que merecido"
20:59 Festival de Café, Cacao y Chocolate Mexicano en Coyoacán 2026: sabores, tradición y entrada libre
20:49 Protestan en Chicago por caso Epstein en el marco del Super Bowl LX
Tendencia
1
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
2
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
3
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
5
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
6
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
Te recomendamos
¡A ritmo de samba! Vinicius es nuevo jugador del América
Futbol
07/02/2026
¡A ritmo de samba! Vinicius es nuevo jugador del América
¡Bienvenido! El nuevo Toyota GR Corolla 2026 es la nueva joya de la familia GAZOO Racing
Especiales
07/02/2026
¡Bienvenido! El nuevo Toyota GR Corolla 2026 es la nueva joya de la familia GAZOO Racing
Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul
Futbol
07/02/2026
Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul
Hans Dieter-Flick sobre Lamine Yamal: "Hay que gestionar sus minutos"
Futbol
07/02/2026
Hans Dieter-Flick sobre Lamine Yamal: "Hay que gestionar sus minutos"
Super Bowl 2026 con Bad Bunny apunta a récord de audiencia para un halftime latino en EE UU
Contra
07/02/2026
Super Bowl 2026 con Bad Bunny apunta a récord de audiencia para un halftime latino en EE UU
Salomón Rondón impulsa victoria de Pachuca sobre Bravos de Juárez
Futbol
07/02/2026
Salomón Rondón impulsa victoria de Pachuca sobre Bravos de Juárez