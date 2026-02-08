Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Protestan en Chicago por caso Epstein en el marco del Super Bowl LX

Levi's Stadium, Super Bowl LX | AP
20:49 - 07 febrero 2026
Un edificio de la Ciudad de los Vientos se iluminó con una proyección con distintos nombres que salieron en la lista

En vísperas del Super Bowl LX, una polémica proyección en un edificio del centro de Chicago generó controversia al vincular el evento deportivo más importante de Estados Unidos con el caso del financiero Jeffrey Epstein, figura central de una de las investigaciones más mediáticas de las últimas décadas.

La intervención consistió en una serie de imágenes y mensajes proyectados en gran formato, donde se exhibieron rostros de personalidades públicas cuyos nombres han sido mencionados en documentos judiciales relacionados con el caso Epstein, lo que rápidamente desató reacciones en redes sociales.

La proyección se volvió viral debido a su difusión masiva en plataformas digitales, donde usuarios compartieron videos y fotografías del acto, alimentando el debate sobre el impacto del contenido y la intención detrás de la protesta, realizada durante una semana de alta exposición mediática por el Super Bowl.

De acuerdo con los organizadores, la acción buscó exigir mayor transparencia sobre los archivos en manos del Departamento de Justicia, los cuales forman parte de una extensa investigación y contienen millones de páginas de documentos vinculados con la red que rodeó a Epstein.

Jeffrey Epstein | AP

¿Por qué la proyección en Chicago vinculó el Super Bowl con el caso Epstein?

Los promotores señalaron que eligieron el contexto del Super Bowl por su alcance global y su poder mediático, con el objetivo de aprovechar la atención pública y presionar para que se publiquen más detalles de los documentos judiciales relacionados con el caso.

La proyección incluyó cifras sobre supuestas "menciones" en los archivos, lo que fue interpretado por algunos sectores como un intento de señalar a figuras públicas, mientras que otros lo consideraron un acto de protesta simbólica para mantener viva la discusión sobre el tema.

El Super Bowl LX reunirá a miles de aficionados, incluidos ciudadanos mexicanos | AP

Reacciones divididas por el contenido y la difusión en redes sociales

Ante el impacto del caso, expertos y analistas han insistido en que este tipo de información debe revisarse con rigor periodístico y contexto legal, ya que una mala interpretación podría provocar señalamientos sin sustento, desinformación y juicios prematuros en redes sociales.

