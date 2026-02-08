América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX

La edición número 60 del Super Bowl está a la vuelta de la esquina y los equipos de la Liga MX han comenzado a dar a sus favoritos para coronarse en la temporada 2025-2026 en la National Football League.

Uno de los equipos que ha dado a conocer sus predicciones para el Super Bowl LX fue las Águilas del América, quienes no rechazan a la familia y dan como favoritos a los New England Patriots.

En un video que se dio a conocer en las redes sociales del cuadro azulcrema, jugadores como Santiago Naveda, Alejandro Zendejas, Ramón Juárez, Jonathan Dos Santos y Henry Martín, van con los Patriotas para ser campeones del Súper Tazón.

Asimismo, Emilio Azcárraga (dueño del cuadro azulcrema) también comentó que su favorito para ganar el Super Bowl son los New England Patriots.

Los New England Patriots buscan su séptimo trofeo Vince Lombardi, con el que se consagrarían como la franquicia más ganadora en la historia de la NFL.

Por su parte, los Seattle Seahawks buscan volver a ganar un Super Bowl después de 2013, cuando vencieron a los Broncos de Denver, además de buscar revancha contra los Patriots.