Endrick corta su racha goleadora tras ver la roja en el triunfo del Lyon en la Ligue 1

Endrick volvió a ser protagonista en la Ligue 1, aunque esta vez no por un gol. El joven delantero brasileño fue expulsado en la victoria del Olympique de Lyon por 1-0 frente al Nantes, en un partido disputado como visitante y correspondiente a una nueva jornada del campeonato francés.

La joya cedida por el Real Madrid vivió una noche marcada por la tensión, ya que vio la tarjeta roja directa en el segundo tiempo tras una revisión del VAR. A pesar de quedarse con un hombre menos durante más de media hora, el Lyon logró sostener la ventaja y sumar su sexta victoria consecutiva en la liga.

Endrick atravesaba por un gran momento | X

Endrick, del protagonismo al freno inesperado en Nantes

El encuentro comenzó cuesta arriba para Endrick, quien fue amonestado apenas al minuto 2 por juego peligroso durante un contragolpe. Desde ese momento, el brasileño jugó condicionado, aunque se mantuvo activo y participativo en el frente de ataque del Lyon.

Antes del descanso, el delantero tuvo la ocasión más clara del partido con un disparo dentro del área que fue desviado por el arquero Anthony Lopes, evitando el gol del brasileño. Esa jugada alimentó la expectativa de que Endrick pudiera extender su racha goleadora en la Ligue 1.

Endrick a su llegada al duelo ante Nantes | IG: @ol

Sin embargo, al minuto 61 del segundo tiempo, Endrick fue a disputar un balón dividido y terminó involucrado en un forcejeo. El árbitro Mathieu Vernice mostró inicialmente la segunda tarjeta amarilla, pero tras revisar la acción en el VAR corrigió su decisión y le exhibió la tarjeta roja directa, dejando al Lyon con diez jugadores.

El VAR, la resistencia del Lyon y el impacto en la tabla

La expulsión de Endrick marcó un punto de inflexión en el partido, ya que el Lyon debió resistir durante más de media hora con un hombre menos. El único gol del encuentro había sido anotado por Pavel Sulc, lo que obligó al equipo visitante a replegarse y defender la ventaja.

El Nantes presionó hasta el final y estuvo cerca del empate en el minuto 93, cuando Bahereba Guirassy estrelló un disparo en el poste. A pesar del susto, el Lyon logró mantener el marcador y sellar una victoria clave fuera de casa.