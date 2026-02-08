¡A lo Atlas! Los rojinegros consiguen empatar ante Pumas en los últimos minutos del partido
¡A lo Atlas! Fiel a su estilo los Rojinegros obtuvieron un agónico empate con sabor a victoria tras igualar 2 a 2 ante Pumas, con un gol en la parte final del partido de Manuel Capasso.
El conjunto Universitario pasó de dominar al Atlas a dejar escapar los tres puntos en la cancha del Estadio Jalisco.
Pumas salió al Estadio Jalisco con personalidad y desde el primer minuto dejó claro que no iba a especular. Al inicio Gustavo Ferrareis probó de media distancia y obligó a Keylor Navas a intervenir. Fue apenas el aviso de una primera parte en la que el conjunto universitario incomodó constantemente a la zaga rojinegra.
El costarricense volvió a vestirse de héroe al 29’, cuando un saque de manos largo generó confusión en la defensa de Atlas. Eduardo Aguirre apareció solo en el área chica y fusiló, pero Keylor reaccionó de manera espectacular para mantener el cero.
La insistencia de Pumas tuvo premio al 34’. Juninho llegó hasta línea de fondo por izquierda y metió un centro retrasado al corazón del área, donde Pedro Vite apareció con calma para definir a segundo palo y poner el 0-1.
Atlas respondió con carácter. Al 42’, Sergio Hernández desbordó por la banda y cedió para Mateo García, quien se acomodó y sacó un disparo exquisito al ángulo. Aunque Keylor alcanzó a tocar la pelota, no pudo evitar el empate que encendió el estadio.
Cuando parecía que el descanso llegaría con igualdad, Uriel Antuna fue derribado en el área y el árbitro señaló penal en tiempo añadido. Juninho tomó el balón y cobró con potencia a la derecha; Camilo Vargas adivinó, pero no logró evitar el 1-2.
En el complemento, Pumas apostó al contragolpe. Antuna tuvo una opción clara al 57’, pero su disparo fue directo a las manos de Vargas. Atlas buscó el empate con disparos lejanos: Aldo Rocha y Paulo Ramírez probaron suerte sin éxito.
El partido estuvo a punto de cambiar al 73’. Un error de Camilo Vargas en la salida dejó el balón servido para Robert Morales, quien remató de primera, pero el travesaño salvó a Atlas de un tercer gol que hubiera sido lapidario.
Con intensidad, errores y emociones, Pumas se sostuvo con ventaja y Atlas quedó obligado a remar contracorriente en un duelo que prometía más drama en el cierre.
En el último suspiro del encuentro, en un tiro libre favorable para Atlas, Diego González sacó un disparo cerrado a segundo poste, donde apareció Manuel Capasso quien cerró la pinza con un cabezazo potente para cerrar el marcador con el 2 a 2 final.