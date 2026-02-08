¡A lo Atlas! Los rojinegros consiguen empatar ante Pumas en los últimos minutos del partido

¡A lo Atlas! Fiel a su estilo los Rojinegros obtuvieron un agónico empate con sabor a victoria tras igualar 2 a 2 ante Pumas, con un gol en la parte final del partido de Manuel Capasso.

El conjunto Universitario pasó de dominar al Atlas a dejar escapar los tres puntos en la cancha del Estadio Jalisco.

Atlas le empató en el último minuto a los Pumas de Efraín Juárez | MEXSPORT

Pumas salió al Estadio Jalisco con personalidad y desde el primer minuto dejó claro que no iba a especular. Al inicio Gustavo Ferrareis probó de media distancia y obligó a Keylor Navas a intervenir. Fue apenas el aviso de una primera parte en la que el conjunto universitario incomodó constantemente a la zaga rojinegra.

El costarricense volvió a vestirse de héroe al 29’, cuando un saque de manos largo generó confusión en la defensa de Atlas. Eduardo Aguirre apareció solo en el área chica y fusiló, pero Keylor reaccionó de manera espectacular para mantener el cero.

La insistencia de Pumas tuvo premio al 34’. Juninho llegó hasta línea de fondo por izquierda y metió un centro retrasado al corazón del área, donde Pedro Vite apareció con calma para definir a segundo palo y poner el 0-1.

Atlas respondió con carácter. Al 42’, Sergio Hernández desbordó por la banda y cedió para Mateo García, quien se acomodó y sacó un disparo exquisito al ángulo. Aunque Keylor alcanzó a tocar la pelota, no pudo evitar el empate que encendió el estadio.

Cuando parecía que el descanso llegaría con igualdad, Uriel Antuna fue derribado en el área y el árbitro señaló penal en tiempo añadido. Juninho tomó el balón y cobró con potencia a la derecha; Camilo Vargas adivinó, pero no logró evitar el 1-2.

En el complemento, Pumas apostó al contragolpe. Antuna tuvo una opción clara al 57’, pero su disparo fue directo a las manos de Vargas. Atlas buscó el empate con disparos lejanos: Aldo Rocha y Paulo Ramírez probaron suerte sin éxito.

El partido estuvo a punto de cambiar al 73’. Un error de Camilo Vargas en la salida dejó el balón servido para Robert Morales, quien remató de primera, pero el travesaño salvó a Atlas de un tercer gol que hubiera sido lapidario.

Con intensidad, errores y emociones, Pumas se sostuvo con ventaja y Atlas quedó obligado a remar contracorriente en un duelo que prometía más drama en el cierre.