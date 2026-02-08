Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡A ritmo de samba! Vinicius es nuevo jugador del América

Camiseta del América l ClubAmerica
Ramiro Pérez Vásquez 22:00 - 07 febrero 2026
El jugador brasileño llega a préstamo por un año, con opción de compra

Se ha confirmado el traspaso de Vinicius Lima a las Águilas del América procedente del Fluminense; a falta de hacerse oficial, el jugador brasileño llega, a la Liga MX, para reforzar el mediocampo del conjunto azulcrema ante la salida de Álvaro Fidalgo.

RÉCORD pudo saber que ya hay arreglo con Fluminense y América, para la transferencia de Vinicius Lima a préstamo por un año, con opción de compra. El diálogo entre los clubes progresó de forma constante, con coincidencias en los términos generales de la operación.

Vinicius Lima de Fluminense es pretendido por América | IG: lima96

Dicho acuerdo sería similar al de Raphael Veiga, quien recientemente llegó a las Águilas y este mismo podría debutar ante Rayados. Dicho futbolista está cedido hasta diciembre y de acuerdo a objetivos se ejecutará la opción de compra.

¿Una negociación rápida? 

Cabe mencionar, que Vinicius Lima tenía contrato vigente con Fluminense hasta finales de 2027, factor que permitió estructurar la cesión con margen para que el club mexicano evalúe su rendimiento antes de tomar una decisión definitiva.

Este sábado, día de la Virgen María, fue clave para definir el futuro del futbolista, según reportes. En ese encuentro se revisaron los últimos detalles contractuales y administrativos, con el objetivo de dejar el acuerdo listo para su formalización.

Vinicius Lima, jugador brasileño| IG: lima96

¿Cómo fue su paso con el Fluminense?

Vinicius Lima llegó a Fluminense en 2023 procedente del Ceará, con el objetivo de reforzar el plantel que disputaría la Copa Libertadores. Desde su incorporación, el jugador se integró como una alternativa constante dentro de la rotación del equipo, pues es un mediocampista mixto, con características similares a las de Álvaro Fidalgo en cuanto a la posición del campo en la que se desarrollan.

Vinicius Lima en el Mundial de Clubes | IG: lima96

El mediocampista fue utilizado en diversas posiciones bajo la dirección técnica de Fernando Diniz. A lo largo de su paso por el equipo, tuvo participación como mediocampista ofensivo, extremo, contención e incluso como defensa central

Lima terminó su etapa en Fluminense con 168 partidos disputados, 16 goles anotados y 10 asistencias registradas en competencias oficiales para emerger en un nuevo destino tras ser una solictud especial de André Jardine por adquirirlo.

