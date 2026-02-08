¡Recobrando el vuelo! América vence a Rayados en el marco del debut de Raphael Veiga

Las Águilas toman vuelo. Tras un inicio de Clausura 2026 complicado, America comienza a reencontrarse y sumó su segunda victoria del certamen. Con un gol solitario de Alejandro Zendejas, los dirigidos por André Jardine derrotaron a Rayados de Monterrey con un marcador de 1-0, para así lograr meterse en los primeros ocho lugares de la Tabla General y sumar su tercer triunfo seguido en todas las competiciones.

Tras un inicio en el que ambos equipos estaban acoplándose en el terreno de juego, la primera jugada de peligro llegó al minuto 13. Desde la banda izquierda, Brian Rodríguez le respetó una pasada a Cristian Borja, quien mandó un centro que fue rechazado, pero en el rebote, Alejandro Zendejas remató de volea y Luis Cardenas atajó de manera correcta para mandarla al tiro de esquina.

América sufrió un poco para sacar el resultado a su favor | Imago7

Una bienvenida a la altura

Luego de esto, las Águilas nuevamente generaron peligro en el arco del ‘Mochis’. Desde fuera del área, Erick Sánchez remató con potencia y a pesar del bote, el arquero de Rayados evitó el tanto de los locales. Tras esto, ninguno de los dos equipos en la cancha generó ocasiones claras de gol, por lo que la pizarra se fue sin goles al descanso.

Para la segunda parte, Domenec Torrent hizo la primera modificación al sacar a Jorge Rodríguez para darle entrada a Luca Orellana. Aún con ese cambio, América tenía un ligero dominio en el campo e incluso estuvo cerca de abrir el marcador. Como en la mayoría del encuentro, Brian Rodríguez desbordó por la banda izquierda y aunque quedó mano a mano con Cardenas, no pudo definir de manera correcta y la mandó por un lado.

Raphael Veiga, en la banca | GINA SÁNCHEZ

Posteriormente, uno de los jugadores más señalados en la actualidad tuvo oportunidad de redimirse, pero no tuvo la contundencia necesaria para anotar. Luego de un gran esfuerzo de Erick Sánchez, fue Kevin Álvarez el que quedó con el balón frente al arco rival. Sin embargo, el lateral mexicano no le dio dirección a portería y la esférica se fue por un lado.

Una vez más, de la mano del 10

Apenas unos segundos después de la falla de Kevin, las Águilas lograron finamente ponerse arriba en el marcador. Tras una recuperación de Jonathan Dos Santos cerca del área rival, Alejando Zendejas recortó hacia dentro, amagó en una ocasión y con un tiro raso a primer poste venció a Cárdenas, para así darle la ventaja a las Águilas, poner 1-0 en el marcador y anotar su primer gol de la campaña.

Tras esto, otro de los grandes momentos de la noche llegó. Apenas después del tanto de la ventaja, André Jardine mandó al terreno de juego a Raphael Veiga, para así debutar en Liga MX. Con el dorsal ‘23’, el mediocampista brasileño ingresó por Erick Sánchez y así sumó sus primeros minutos con las Águilas, no sin antes recibir una gran ovación de la gente que asistió al Estadio Ciudad de los Deportes.

Alejandro Zendejas fue el autor del gol de la victoria | Imago7