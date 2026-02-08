Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Recobrando el vuelo! América vence a Rayados en el marco del debut de Raphael Veiga

Zendejas festeja su gol ante Monterrey | Imago7
Daniel Estrada Navarrete 23:06 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un solo gol de Alejandro Zendejas fue la clave para que los azulcremas pudieran llevarse la victoria en casa

Las Águilas toman vuelo. Tras un inicio de Clausura 2026 complicado, America comienza a reencontrarse y sumó su segunda victoria del certamen. Con un gol solitario de Alejandro Zendejas, los dirigidos por André Jardine derrotaron a Rayados de Monterrey con un marcador de 1-0, para así lograr meterse en los primeros ocho lugares de la Tabla General y sumar su tercer triunfo seguido en todas las competiciones.

Tras un inicio en el que ambos equipos estaban acoplándose en el terreno de juego, la primera jugada de peligro llegó al minuto 13. Desde la banda izquierda, Brian Rodríguez le respetó una pasada a Cristian Borja, quien mandó un centro que fue rechazado, pero en el rebote, Alejandro Zendejas remató de volea y Luis Cardenas atajó de manera correcta para mandarla al tiro de esquina.

América sufrió un poco para sacar el resultado a su favor | Imago7

Una bienvenida a la altura

Luego de esto, las Águilas nuevamente generaron peligro en el arco del ‘Mochis’. Desde fuera del área, Erick Sánchez remató con potencia y a pesar del bote, el arquero de Rayados evitó el tanto de los locales. Tras esto, ninguno de los dos equipos en la cancha generó ocasiones claras de gol, por lo que la pizarra se fue sin goles al descanso.

Para la segunda parte, Domenec Torrent hizo la primera modificación al sacar a Jorge Rodríguez para darle entrada a Luca Orellana. Aún con ese cambio, América tenía un ligero dominio en el campo e incluso estuvo cerca de abrir el marcador. Como en la mayoría del encuentro, Brian Rodríguez desbordó por la banda izquierda y aunque quedó mano a mano con Cardenas, no pudo definir de manera correcta y la mandó por un lado.

Raphael Veiga, en la banca | GINA SÁNCHEZ

Posteriormente, uno de los jugadores más señalados en la actualidad tuvo oportunidad de redimirse, pero no tuvo la contundencia necesaria para anotar. Luego de un gran esfuerzo de Erick Sánchez, fue Kevin Álvarez el que quedó con el balón frente al arco rival. Sin embargo, el lateral mexicano no le dio dirección a portería y la esférica se fue por un lado.

Una vez más, de la mano del 10

Apenas unos segundos después de la falla de Kevin, las Águilas lograron finamente ponerse arriba en el marcador. Tras una recuperación de Jonathan Dos Santos cerca del área rival, Alejando Zendejas recortó hacia dentro, amagó en una ocasión y con un tiro raso a primer poste venció a Cárdenas, para así darle la ventaja a las Águilas, poner 1-0 en el marcador y anotar su primer gol de la campaña.

Tras esto, otro de los grandes momentos de la noche llegó. Apenas después del tanto de la ventaja, André Jardine mandó al terreno de juego a Raphael Veiga, para así debutar en Liga MX. Con el dorsal ‘23’, el mediocampista brasileño ingresó por Erick Sánchez y así sumó sus primeros minutos con las Águilas, no sin antes recibir una gran ovación de la gente que asistió al Estadio Ciudad de los Deportes.

Alejandro Zendejas fue el autor del gol de la victoria | Imago7

Tras esto, América mantuvo la ventaja en el marcador y así sumó su segunda victoria del Clausura 2026, para llegar a ocho puntos tras cinco Jornadas y colocarse en la 8va posición de la Tabla General. Por otro lado, Rayados se quedó con siete unidades y bajó al noveno lugar de la clasificación.

Últimos videos
Lo Último
00:45 ¡Victoria manchada! Polémica arbitral opaca triunfo del América sobre Rayados de Monterrey
00:40 ¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'
00:26 Henry Martín cumplió un año sin anota en fase regular en la Liga MX
00:06 ¡Inaudito! Manuel Capasso, jugador del Atlas jugó con camiseta sin escudo ante Pumas
00:05 Atlético de Madrid vs Real Betis: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J23 de LaLiga?
23:54 WWE: Los luchadores que coquetean con el retiro este 2026
23:39 Paradela habló sobre el debut de Christian Ebere: "Lo hizo de gran manera"
23:35 Diego Cocca sobre la actualidad de Atlas: “Es complicado hablar cuando no hay un futuro a largo plazo”
23:23 Efraín Juárez confía en su equipo y apunta a la remontada en CONCACAF
23:21 Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento
Tendencia
1
Futbol ¡A ritmo de samba! Vinicius es nuevo jugador del América
2
Futbol Hugo González arremete contra el arbitraje tras el empate de Toluca en contra de Cruz Azul
3
Futbol ¡Polémica en el Infierno! Así fue el gol de Cruz Azul ante Toluca, con presunta falta de Ebere
4
Empelotados ¡Enciende las alarmas! Martinoli vuelve ausentarse en TV Azteca, durante el Toluca vs Cruz Azul
5
Contra ¿Por qué no vacunan contra el sarampión a mayores de 50 años en México? Esto explica la UNAM
6
Contra Super Bowl 2026 con Bad Bunny apunta a récord de audiencia para un halftime latino en EE UU
Te recomendamos
¡Victoria manchada! Polémica arbitral opaca triunfo del América sobre Rayados de Monterrey
Futbol
08/02/2026
¡Victoria manchada! Polémica arbitral opaca triunfo del América sobre Rayados de Monterrey
¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'
Lucha
08/02/2026
¿Liv Morgan a AAA? Dominik Mysterio lanza guiño sobre la posible aparición de 'La Güerita'
Henry Martín cumplió un año sin anota en fase regular en la Liga MX
Futbol
08/02/2026
Henry Martín cumplió un año sin anota en fase regular en la Liga MX
¡Inaudito! Manuel Capasso, jugador del Atlas jugó con camiseta sin escudo ante Pumas
Futbol
08/02/2026
¡Inaudito! Manuel Capasso, jugador del Atlas jugó con camiseta sin escudo ante Pumas
Atlético de Madrid vs Real Betis: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J23 de LaLiga?
Futbol
08/02/2026
Atlético de Madrid vs Real Betis: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de la J23 de LaLiga?
WWE: Los luchadores que coquetean con el retiro este 2026
Lucha
07/02/2026
WWE: Los luchadores que coquetean con el retiro este 2026