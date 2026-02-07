Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento

Arrancó la quinta fecha del Clausura 2026 de la Liga MX; con cuatro juegos en donde las Chivas del Guadalajara confirmaron una vez más su mejor momento dentro del campeonato tras imponerse a Mazatlán e hilar su quinto juego con victoria de manera consecutiva.

Las Chivas llegaron a 15 unidades, para asegurar terminar esta fecha como líderes en solitario. Con las anotaciones de Efraín Álvarez y Armando González, Guadalajara se llevó los tres puntos a casa, llegando en un momento inmejorable de cara al Clásico Nacional ante América el próximo fin de semana.

En el complemento, para sorpresa de propios y extraños, Mazatlán reaccionó de gran manera, después de que Yoel Barcenas cobró un disparo de tiro libre de forma majestuosa para sobrepasar la barrera y vencer a Raúl Rangel decretó el marcador en el juego.

Chivas en partido ante Mazatlán en J5 l IMAGO7

Tigres golea y es sublíder

Con Chivas en el liderato los Tigres abrieron el telón para golear a Santos Laguna y ponerse de manera momentánea en el segundo puesto. Los universitarios rugieron con autoridad en el Estadio Universitario y goleó 5-1 a los laguneros.

Con este resultado, Tigres llegó a 10 puntos en el torneo y manda un mensaje claro en casa, mientras que Santos continúa sin conocer la victoria en el campeonato, en la próxima fecha tendrá una visita complicada al Cruz Azul sin antes recibir al Forge FC dentro de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Tigres 'aplastó' a Santos en casa | Imago7

¿Qué otros partidos se disputaron?

Otro que se dio un festín fue el Necaxa quien se impuso en casa ante el Atlético San Luis para acariciar la orilla del octavo sitio. Apenas al minuto tres, Julián Carranza abrió el marcador tras un contragolpe letal iniciado por Franco Rossano.

Con este resultado, Necaxa llegó a seis unidades en el certamen tras mostrar orden y contundencia. Por su parte, Tijuana y Puebla no se hicieron daño y dividieron unidades para que los Xolos se mantienen, de momento, en el octavo puesto con 7 pts y La Franja con 5 pts en el decimosegundo puesto.

Mourad Daoudi y Emiliano Gómez luchando un balón | IMAGO7