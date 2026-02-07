Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante

Katia Itzel y su cuerpo arbitral en el Tigres vs Santos | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:09 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La actuación de la silbante en el Tigres vs Santos fue criticada por varias acciones

La árbitra Katia Itzel García fue la silbante central en el partido entre Tigres y Santos, encuentro que terminó con victoria para los felinos. Sin embargo, su actuación no pasó desapercibida, ya que varias decisiones durante el duelo generaron polémica y una ola de críticas en redes sociales por parte de aficionados y analistas deportivos.

Desde los primeros minutos del partido, distintas jugadas fueron señaladas como controversiales, lo que provocó que el arbitraje se convirtiera en uno de los temas principales tras el resultado. La discusión creció rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron el nivel mostrado por la árbitra en un juego de alta exigencia en la Liga MX.

Katia Itzel en el Tigres vs Santos | IMAGO7

Fernando Guerrero critica el arbitraje de Katia Itzel

Uno de los primeros en manifestarse públicamente fue Fernando 'Cantante' Guerrero, exárbitro y analista, quien fue contundente al evaluar la actuación de Katia Itzel. A través de redes sociales, Guerrero escribió: "Vergonzoso arbitraje de Katia Itzel en el Tigres vs Santos le cuesta mucho trabajo dirigir en la Liga MX y de su VAR ya ni hablamos".

El exsilbante también agregó que este tipo de actuaciones afectan directamente al futbol mexicano, señalando que "no se merecen este tipo de arbitrajes recurrentes". Sus palabras fueron replicadas por numerosos usuarios y provocaron un debate inmediato sobre el nivel arbitral en el torneo.

¿Qué pasó entre Faitelson y Zamogilny por el arbitraje en Liga MX?

En medio de la polémica, Damián 'Ruso' Zamogilny también se sumó a las críticas, lanzando un comentario irónico relacionado con David Faitelson. "¿Pero si a mí me dijo David Faitelson que es la mejor de todas? ¿Por qué no puede pitar bien en Liga MX?", escribió el exfutbolista, generando una reacción inmediata en redes.

David Faitelson respondió rápidamente al comentario de Zamogilny y calificó el señalamiento como parte de "el club de misóginos", insinuando que las críticas hacia la árbitra tenían un trasfondo de género. Su respuesta elevó aún más la discusión y dividió opiniones entre quienes respaldaron su postura y quienes lo acusaron de evitar el debate deportivo.

Zamogilny no tardó en contestar, asegurando que Faitelson eligió "la manera más fácil de escaparle al debate con argumentos". Además, lo calificó como un "queda bien", criticándolo por supuestamente preocuparse más por la opinión pública que por analizar el arbitraje con objetividad.

Últimos videos
Lo Último
01:24 Portada RÉCORD 7 de febrero de 2026
00:49 Guido Pizarro elogia al Búfalo Aguirre y lanza mensaje a Nico Ibáñez
00:39 Gabriel Milito reconoce preocupación ante posible lesión de Luis Romo
00:27 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Monterrey Jornada 5 Clausura 2026?
00:21 DT de Santos carga contra arbitraje tras penal polémico ante Tigres: 'Nos condenó'
00:09 Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante
00:04 Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento
23:47 ¿Plan B? Cruz Azul analiza fichaje de Nico Ibáñez tras complicaciones con Joao Pedro
23:29 Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
23:13 ¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
Tendencia
1
Futbol ¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
2
Futbol Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
3
Futbol ¿Plan B? Cruz Azul analiza fichaje de Nico Ibáñez tras complicaciones con Joao Pedro
4
Futbol Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento
5
Empelotados Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante
6
Futbol Gabriel Milito reconoce preocupación ante posible lesión de Luis Romo
Te recomendamos
Portada RÉCORD 7 de febrero de 2026
Portada del día
07/02/2026
Portada RÉCORD 7 de febrero de 2026
Guido Pizarro elogia al Búfalo Aguirre y lanza mensaje a Nico Ibáñez
Futbol
07/02/2026
Guido Pizarro elogia al Búfalo Aguirre y lanza mensaje a Nico Ibáñez
Gabriel Milito reconoce preocupación ante posible lesión de Luis Romo
Futbol
07/02/2026
Gabriel Milito reconoce preocupación ante posible lesión de Luis Romo
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Monterrey Jornada 5 Clausura 2026?
Futbol
07/02/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Monterrey Jornada 5 Clausura 2026?
DT de Santos carga contra arbitraje tras penal polémico ante Tigres: 'Nos condenó'
Futbol
07/02/2026
DT de Santos carga contra arbitraje tras penal polémico ante Tigres: 'Nos condenó'
Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante
Empelotados
07/02/2026
Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante