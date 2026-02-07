Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante

La árbitra Katia Itzel García fue la silbante central en el partido entre Tigres y Santos, encuentro que terminó con victoria para los felinos. Sin embargo, su actuación no pasó desapercibida, ya que varias decisiones durante el duelo generaron polémica y una ola de críticas en redes sociales por parte de aficionados y analistas deportivos.

Desde los primeros minutos del partido, distintas jugadas fueron señaladas como controversiales, lo que provocó que el arbitraje se convirtiera en uno de los temas principales tras el resultado. La discusión creció rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron el nivel mostrado por la árbitra en un juego de alta exigencia en la Liga MX.

Katia Itzel en el Tigres vs Santos | IMAGO7

Fernando Guerrero critica el arbitraje de Katia Itzel

Uno de los primeros en manifestarse públicamente fue Fernando 'Cantante' Guerrero, exárbitro y analista, quien fue contundente al evaluar la actuación de Katia Itzel. A través de redes sociales, Guerrero escribió: "Vergonzoso arbitraje de Katia Itzel en el Tigres vs Santos le cuesta mucho trabajo dirigir en la Liga MX y de su VAR ya ni hablamos".

El exsilbante también agregó que este tipo de actuaciones afectan directamente al futbol mexicano, señalando que "no se merecen este tipo de arbitrajes recurrentes". Sus palabras fueron replicadas por numerosos usuarios y provocaron un debate inmediato sobre el nivel arbitral en el torneo.

Vergonzoso arbitraje de Katia Itzel en el @TigresOficial vs @ClubSantos le cuesta mucho trabajo dirigir en la @LigaBBVAMX y de su VAR ya ni hablamos. No se merecen este tipo de arbitrajes recurrentes en el futbol mexicano. pic.twitter.com/UT6dMY7Pfa — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) February 7, 2026

¿Qué pasó entre Faitelson y Zamogilny por el arbitraje en Liga MX?

En medio de la polémica, Damián 'Ruso' Zamogilny también se sumó a las críticas, lanzando un comentario irónico relacionado con David Faitelson. "¿Pero si a mí me dijo David Faitelson que es la mejor de todas? ¿Por qué no puede pitar bien en Liga MX?", escribió el exfutbolista, generando una reacción inmediata en redes.

David Faitelson respondió rápidamente al comentario de Zamogilny y calificó el señalamiento como parte de "el club de misóginos", insinuando que las críticas hacia la árbitra tenían un trasfondo de género. Su respuesta elevó aún más la discusión y dividió opiniones entre quienes respaldaron su postura y quienes lo acusaron de evitar el debate deportivo.

Zamogilny no tardó en contestar, asegurando que Faitelson eligió "la manera más fácil de escaparle al debate con argumentos". Además, lo calificó como un "queda bien", criticándolo por supuestamente preocuparse más por la opinión pública que por analizar el arbitraje con objetividad.