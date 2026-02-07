'Chicha' Sánchez festeja de peculiar manera su gol en la goleada de Tigres sobre Santos

Tigres no solo ganó, goleó a Santos Laguna en el Estadio Universitario en un partido que parecía tener un desenlace diferente en el inicio del mismo. Los Felinos se quedaron con una ventaja de cuatro goles al finalizar, pero uno de ellos fue anotado por su canterano, Diego 'Chicha' Sánchez.

Una de las cosas que ha llamado la atención es el festejo, pues de manera efusiva, 'Chicha' fue con todos sus compañeros para demostrar su felicidad por el gol anotado.

'Chicha' puso cifras definitivas en el duelo | Imago7

Goles de parte de todos

El partido lo empezó perdiendo Tigres con gol de Lucas Di Yorio; sin embargo, duró muy poco el gusto para el equipo visitante, pues tan solo cuatro minutos después llegó el empate con el que los locales ya no dejaron ir la posibilidad de llevarse los tres puntos.

Primero vino Joaquim con un cabezazo certero en un tiro de esquina, posteriormente vino 'Gacelo' López para darle la vuelta tan solo tres minutos después. Fue ya hasta el segundo tiempo cuando ya no pudo parar la lluvia de goles y los laguneros se fueron goleados de San Nicolás de los Garza.

Al minuto 62 vino Ángel Correa de penal para separarse por dos goles, once minutos después llegó Diego Lainez para mantener la fiesta en casa regia; sin embargo, la defensa del visitante aún sufriría un golpe más después de la anotación del 'Chicha' Sánchez, quien al 79' firmó el quinto y dejó las cifras definitivas.

Tigres 'aplastó' a Santos en casa | Imago7

Festejo del primer gol

Lo interesante del gol de Sánchez fue su celebración, pues a pesar de que sus compañeros no lo soltaban mientras se dirigían a la esquina, cuando logró soltarse, comenzó a hacer un baile peculiar acercándose a su compañero Rómulo Zwarg, quien también se acercaba a él.

Finalmente, ambos jugadores se abrazaron para terminar con el festejo de 'Chicha', quien tuvo que 'librarse' de los demás que se mantenían en el campo tratando de felicitarlo por su primer gol en el torneo.