Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

'Chicha' Sánchez festeja de peculiar manera su gol en la goleada de Tigres sobre Santos

Diego Sánchez entró de cambio para hacer el último gol de Tigres | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 22:07 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El juvenil mexicano cerró la goleada 5-1 en el 'Volcán' tras una voltereta por parte de los felinos

Tigres no solo ganó, goleó a Santos Laguna en el Estadio Universitario en un partido que parecía tener un desenlace diferente en el inicio del mismo. Los Felinos se quedaron con una ventaja de cuatro goles al finalizar, pero uno de ellos fue anotado por su canterano, Diego 'Chicha' Sánchez.

Una de las cosas que ha llamado la atención es el festejo, pues de manera efusiva, 'Chicha' fue con todos sus compañeros para demostrar su felicidad por el gol anotado.

'Chicha' puso cifras definitivas en el duelo | Imago7

Goles de parte de todos

El partido lo empezó perdiendo Tigres con gol de Lucas Di Yorio; sin embargo, duró muy poco el gusto para el equipo visitante, pues tan solo cuatro minutos después llegó el empate con el que los locales ya no dejaron ir la posibilidad de llevarse los tres puntos.

Primero vino Joaquim con un cabezazo certero en un tiro de esquina, posteriormente vino 'Gacelo' López para darle la vuelta tan solo tres minutos después. Fue ya hasta el segundo tiempo cuando ya no pudo parar la lluvia de goles y los laguneros se fueron goleados de San Nicolás de los Garza.

Al minuto 62 vino Ángel Correa de penal para separarse por dos goles, once minutos después llegó Diego Lainez para mantener la fiesta en casa regia; sin embargo, la defensa del visitante aún sufriría un golpe más después de la anotación del 'Chicha' Sánchez, quien al 79' firmó el quinto y dejó las cifras definitivas.

Tigres 'aplastó' a Santos en casa | Imago7

Festejo del primer gol

Lo interesante del gol de Sánchez fue su celebración, pues a pesar de que sus compañeros no lo soltaban mientras se dirigían a la esquina, cuando logró soltarse, comenzó a hacer un baile peculiar acercándose a su compañero Rómulo Zwarg, quien también se acercaba a él.

Finalmente, ambos jugadores se abrazaron para terminar con el festejo de 'Chicha', quien tuvo que 'librarse' de los demás que se mantenían en el campo tratando de felicitarlo por su primer gol en el torneo.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tigres
Últimos videos
Lo Último
23:29 Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
23:13 ¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
23:11 ¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
23:09 ¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
22:49 Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
22:37 Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady
22:31 ¡Polémico arbitraje! Julián Carranza se salva de roja tras entrada criminal en el Necaxa vs San Luis
22:07 'Chicha' Sánchez festeja de peculiar manera su gol en la goleada de Tigres sobre Santos
21:52 James Rodríguez, presente en la NBA para apoyar a los Timberwolves
21:49 Prepárate para sacar los prohibidos: Baile Sonidero 2026 llegará al Zócalo
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
Futbol
06/02/2026
Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
Futbol
06/02/2026
¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
Futbol
06/02/2026
¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
Contra
06/02/2026
¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
Futbol
06/02/2026
Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady
NFL
06/02/2026
Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady