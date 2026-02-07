Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?

Juan Diego Maldonado Grijalva, influencer conocido como “El Chabelo”/ Redes sociales
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 23:09 - 06 febrero 2026
El creador de contenido Juan Diego Maldonado Grijalva, mejor conocido como El Chabelo, fue asesinado a balazos en un local de Huixtla.

La noche del jueves, el influencer Juan Diego Maldonado Grijalva, conocido en redes como El Chabelo, fue asesinado a balazos en el municipio de Huixtla, Chiapas. El ataque, que ocurrió dentro de un local comercial en el barrio Esquipulas, también dejó dos personas gravemente heridas, según los primeros reportes policiales y testimonios recabados por medios locales.

iStock

¿Cómo ocurrió el ataque contra “El Chabelo”?

De acuerdo con los informes de seguridad, dos hombres armados ingresaron al establecimiento bajo el pretexto de solicitar información sobre un presunto trabajo relacionado con tatuajes. Minutos después, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en al menos ocho ocasiones contra el creador de contenido, quien recibió seis impactos en el abdomen y dos en la cabeza, falleciendo de manera inmediata en el lugar.

iStock

Durante la agresión, dos personas más resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas a un hospital público para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención relacionada con el ataque.

Las autoridades acordonaron el área y la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos.

iStock

¿Quién era Juan Diego “El Chabelo”?

Juan Diego Maldonado Grijalva se había hecho conocido en redes sociales como El Chabelo, un creador de contenido originario de Huixtla, en la región Costa Grande de Chiapas. Su presencia digital se centraba en publicaciones de humor y sátira, donde abordaba temas de la vida cotidiana y críticas sociales, que lo convirtieron en una figura popular entre usuarios locales y regionales.

Juan Diego Maldonado Grijalva, influencer conocido como “El Chabelo”. / RS

Medios locales señalan que parte de su contenido incluía comentarios críticos hacia la gestión de autoridades municipales, lo que generó controversia y debates en la comunidad antes de su muerte.

