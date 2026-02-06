Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América

¿Smith-Nijgba hará homenaje al 'Cuauh? | AP, MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 13:42 - 06 febrero 2026
El Super Bowl LX está a solo unos cuantos días de llevarse a cabo y los jugadores ya preparan sus festejos

Toda la primera semana de febrero se ha tratado del Super Bowl LX, por lo que los jugadores han estado presentes en conferencias de prensa con diversos medios de comunicación.

Fue en una de estas conferencias donde Paulopicks se encontró con Smith Njigba, jugador de Seattle, a quien le mostró un video de tres años en el pasado, cuando se encontraron por primera vez para una muy pequeña entrevista.

El jugador se percató inmediatamente que se trataba de la primera vez en la que coincidieron, por lo que la plática fluyó de mejor manera, pero aún faltaba un detalle más de este divertido momento.

Smith-Njigba en conferencias previas al Súper Domingo | AP

¿Festejo americanista en el SB?

Paulo preguntó a Jaxon si ya tiene pensado o decidido algún festejo especial para el Súper Tazón, a lo que Smith-Njigba respondió que eso es "algo en lo que trabaja los viernes". A esto, el tipster insinuó que podrían planear cómo sería el festejo, mostrándole el icónico movimiento de Cuauhtémoc Blanco, aunque el jugador no mostró mucho interés en ello; finalmente, ambos personajes se despidieron entre sí.

¡Todo listo!

New England Patriots y Seattle Seahawks ya están en Santa Clara, California para lo que será el Supero Bowl LX, duelo que además significará la revancha del duelo de 2015, cuando los Pats se llevaron uno de sus recordados triunfos en la era de Tom Brady.

Otro de los que ya llegó a Santa Clara es Bad Bunny, quien estará a cargo del show de medio tiempo y que se quiso guardar cualquier tipo de sorpresa que pueda haber para sus fans en el último partido de la temporada de la NFL.

Bad Bunny estará en el Half Time Show | AP

CF America
