¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?

Seattle Seahawks y New England Patriots se medirán el próximo domingo 8 de febrero en la edición LX del Super Bowl de la NFL en el Levi's Stadium.

Los Halcones Marinos buscan su segundo título de la NFL, mientras que los Patriotas quieren hacer historia y convertirse en la franquicia más ganadora de la Liga en la era de los Super Bowls con siete cetros, dejando atrás a los Pittsburgh Steelers (6).

Pero así como los Pats están a las puertas de imponer una marca ganadora en la NFL, del otro lado de la moneda existen 12 equipos que no saben lo que es ganar un Súper Tazón, destacando los casos de los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills, que han perdido en cuatro ocasiones el duelo por el título; los Bills lo hicieron de forma consecutiva (1991-1994).

Sin embargo, entre estos 12 equipos, inlcuso hay cuatro que ni siquiera han tenido la oportunidad de disputar el duelo por el Vince Lombardi.

DETROIT LIONS

El caso más dramático es el de los Detroit Lions que desde la temporada de 1966 (el Super Bowl se disputó en enero de 1967), cuando se enfrentaban los ganadores de American Football League ante el vencedor de la National Football League, previo a la fusión de la Liga en 1970, los de Michigan sólo en 14 ocasiones han jugado Postemporada.

De estas 14 apariciones en Postemporada, solo en dos ocasiones estuvieron muy cerca de llegar al Super Bowl; la primera, fue en la temporada de 1991 cuando perdieron el juego por el título de la Conferencia Nacional contra los Washington Redskins por 10-41 en el Estadio Robert F. Kennedy.

La segunda fue reciente, en la campaña de 2023, en la que también cayeron en la disputa por el título de la Conferencia Nacional ante los San Francisco 49ers por 34-31 en el Levi's Stadium de Santa Clara.

CLEVELAND BROWNS

Un caso no menos complicado es el de los Cleveland Browns, que desde la temporada de 1966 sólo han clasificado a Playoffs en 16 ocasiones. Pero a cambio de los Lions, el conjunto de Ohio ha tenido más oportunidades de llegar al ansiado juego.

De hecho, previo a la fusión de la Liga, los Cleveland Browns disputaron el duelo por ganar la National Football League en dos años consecutivos: en 1968 ante los Baltimore Colts (0-34) y ante los Minnesota Vikings (7-27).

La década de los años 80, sin duda, ha sido la más prolífica para los Browns, pues en tres ocasiones se quedaron muy cerca de por fin disputar un Super Bowl, pero se toparon con los Denver Broncos de John Elway.

En 1986 llegaron al juego por el título de la Conferencia Americana, pero cayeron 33-38 ante Denver y los Broncos, junto a John Elway, les repitieron la dosis en 1987 y 1989. Y desde entonces, el conjunto de Cleveland sólo ha participado en cuatro Postemporadas.

Los otros dos equipos, que no han tenido la oportunidad de disputar un juego en el Súper Domingo, son escuadras que son relativamente jóvenes en la Liga.

JACKSONVILLE JAGUARS

Los Jacksonville Jaguars vieron la luz en la NFL en 1995 y sólo un año después, sorprendieron a propios y extraños al alcanzar su primera oportunidad para disputar el Super Bowl, pero en el duelo por el Campeonato de la Conferencia Americana cayeron 6-20 ante los New England Patriots.

Bajo el mando de Tom Coughlin, el equipo de Florida tuvo regularidad asistiendo de manera consecutiva a los siguientes tres Playoffs, llegando en 1999 de nueva cuenta a la pelea por el título de Conferencia, en esta ocasión ante los Tennessee Titans, con los que perdió por 14-33.

La última ocasión en la que se quedaron cerca de poder disputar el Super Bowl fue en 2017, año en el que se volvieron a medir a los New England Patriots en la disputa del campeonato de la Conferencia Americana y con los que cayeron con marcador de 20-24.

HOUSTON TEXANS

El equipo más joven de la NFL, los Houston Texans, no pueden presumir ni siquiera estar en la antesala del Super Bowl, pues nunca han logrado acceder a la pelea por el título de Conferencia.

Surgido en 2002, los Texans sufrieron para poder llegar a sus primeros Playoffs; fue hasta la temporada de 2011 que clasificaron por primera vez a la Postemporada, llegando hasta la Ronda Divisional donde cayeron 13-20 ante los Baltimore Ravens.

Un año después llegaron a la misma instancia y en esta ocasión fueron los New England Patriots los que eliminaron a los Texanos con marcador de 28-41. En 2016 y 2019 sufrieron la misma suerte ante Patriots (16-34) y Chiefs (31-51).

Desde 2023, los Texans han sido constantes participantes en la Ronda Divisional de la Conferencia Americana, pero en todas y cada una de ellas han sido eliminados, incluida la más reciente 16-28 ante los New England Patriots, equipo que disputará el Super Bowl LX ante los Seattle Seahawks y que buscará implementar una nueva marca en la NFL.

