Patriots busca ser líder solitario como máximo ganador de Super Bowl

La edición LX del próximo Super Bowl, puede resultar histórica para los New England Patriots, que buscan quedarse solos en la cima como el equipo más ganador del Vince Lombardi, con siete títulos y dejar atrás el empate que sostienen con los Pittsburgh Steelers, con seis anillos.

Los Patriots tuvieron un debut humillante en el Gran Juego, al caer 46-10 ente los Chicago Bears y su defensiva de los 'Monstruos del Midway', en la edición XX, en el Superdomo de Nueva Orleans, en la paliza más abultada hasta ese momento en la historia del Gran Domingo.

Tom Brady ganó seis Super Bowls con Patriots | AP

Después, New England volvió en el Super Bowl XXXI para caer de nuevo y en el mismo escenario, ahora ante los Green Bay Packers 35-21, antes de establecer una de las Dinastías más dominantes en la historia de la NFL.

Ya con la mancuerna de Bill Belichik, como Head Coach, y Tom Brady como quarterback, los Patriots conquistaron los seis Campeonatos que guardan sus vitrinas.

En la edición de XXXVI lograron su primer anillo al vencer 20-17, con gol de campo agónico de 48 yardas de Adam Vinatieri, a los mega favoritos Rams, por 14 puntos en las apuestas, antes del partido.

Belichik y el Lombardi | AP

El segundo y tercer Campeonato llegaron con un 'Bi', en el XXXVIII al doblegar a los Carolina Panthers 32-29 y en el XXXIX a las Philadelphia Eagles 24-21. La escalada en la tabla histórica de ganadores del Lombardi, siguió para la franquicia de Robert Kraft una década después, cuando en la edición XLIX venció 28-24 a los Seattle Seahawks, su actual rival.

La 'manita' para igualar en el segundo peldaño de máximos ganadores a los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers, se concretó en la victoria 34-28 en tiempo extra, el primero en un Super Bowl, sobre los Atlanta Falcons, en la mayor remontada de todos los tiempos del Gran Juego, luego de estar abajo 28-3 en el tercer cuarto, en el LI. Finalmente, New England alcanzó a los Steelers con seis Vince Lombardi, con un deslucido triunfo en la edición LIII sobre Rams 13-3.

Ahora, este próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, los Patriots tienen una cita con la historia, de la mano de nuevos protagonistas, Mike Vrabel, sobre la banda, y Drake Maye, al frente de la ofensiva, para erigirse como el equipo 'Más Grande' de la NFL en la era del Super Bowl.

Super Bowl LX se define el 8 de febrero | AP

Esta la lista de los títulos de Super Bowl por equipo:

TÍTULOS EQUIPOS EDICIÓN 6 New England XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII Pittsburgh IX, X, XIII, XIV, XL, XLIII 5 Dallas VI, XII, XXVII, XXVIII, XXX San Francisco XVI, XIX, XXIII, XXIV, XXIX 4 Green Bay I, II, XXXI, XLV Kansas City IV, LIV, LVII, LVIII NY Giants XXI, XXV, XLII, XLVI 3 Washington XVII, XXII, XXVI Las Vegas XI, XV, XVIII Denver XXXII, XXXIII, 50 2 Miami VII, VIII Baltimore/Indianapolis V, XLI Filadelfia LII, LIX Tampa Bay XXXVII, LV Baltimore Ravens XXXV, XLVII LA Rams XXXIV, LVI 1 NY Jets III Chicago XX New Orleans XLIV Seattle XLVIII

