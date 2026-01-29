Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Patriots busca ser líder solitario como máximo ganador de Super Bowl

El Trofeo Vince Lombardi | RÉCORD
Axel Fernández
Axel Fernández 15:53 - 29 enero 2026
En la edición LX del Gran Juego, New England tiene la oportunidad de romper el empate que sostiene con Steelers en la cima

La edición LX del próximo Super Bowl, puede resultar histórica para los New England Patriots, que buscan quedarse solos en la cima como el equipo más ganador del Vince Lombardi, con siete títulos y dejar atrás el empate que sostienen con los Pittsburgh Steelers, con seis anillos.

Los Patriots tuvieron un debut humillante en el Gran Juego, al caer 46-10 ente los Chicago Bears y su defensiva de los 'Monstruos del Midway', en la edición XX, en el Superdomo de Nueva Orleans, en la paliza más abultada hasta ese momento en la historia del Gran Domingo.

Tom Brady ganó seis Super Bowls con Patriots | AP

Después, New England volvió en el Super Bowl XXXI para caer de nuevo y en el mismo escenario, ahora ante los Green Bay Packers 35-21, antes de establecer una de las Dinastías más dominantes en la historia de la NFL.

Ya con la mancuerna de Bill Belichik, como Head Coach, y Tom Brady como quarterback, los Patriots conquistaron los seis Campeonatos que guardan sus vitrinas.

En la edición de XXXVI lograron su primer anillo al vencer 20-17, con gol de campo agónico de 48 yardas de Adam Vinatieri, a los mega favoritos Rams, por 14 puntos en las apuestas, antes del partido.

Belichik y el Lombardi | AP

El segundo y tercer Campeonato llegaron con un 'Bi', en el XXXVIII al doblegar a los Carolina Panthers 32-29 y en el XXXIX a las Philadelphia Eagles 24-21. La escalada en la tabla histórica de ganadores del Lombardi, siguió para la franquicia de Robert Kraft una década después, cuando en la edición XLIX venció 28-24 a los Seattle Seahawks, su actual rival.

La 'manita' para igualar en el segundo peldaño de máximos ganadores a los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers, se concretó en la victoria 34-28 en tiempo extra, el primero en un Super Bowl, sobre los Atlanta Falcons, en la mayor remontada de todos los tiempos del Gran Juego, luego de estar abajo 28-3 en el tercer cuarto, en el LI. Finalmente, New England alcanzó a los Steelers con seis Vince Lombardi, con un deslucido triunfo en la edición LIII sobre Rams 13-3.

Ahora, este próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, los Patriots tienen una cita con la historia, de la mano de nuevos protagonistas, Mike Vrabel, sobre la banda, y Drake Maye, al frente de la ofensiva, para erigirse como el equipo 'Más Grande' de la NFL en la era del Super Bowl.

Super Bowl LX se define el 8 de febrero | AP

Esta la lista de los títulos de Super Bowl por equipo:

TÍTULOS

EQUIPOS

EDICIÓN

6

New England

XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI, LIII

Pittsburgh

IX, X, XIII, XIV, XL, XLIII

5

Dallas

VI, XII, XXVII, XXVIII, XXX

San Francisco

XVI, XIX, XXIII, XXIV, XXIX

4

Green Bay

I, II, XXXI, XLV

Kansas City

IV, LIV, LVII, LVIII

NY Giants

XXI, XXV, XLII, XLVI

3

Washington

XVII, XXII, XXVI

Las Vegas

XI, XV, XVIII

Denver

XXXII, XXXIII, 50

2

Miami

VII, VIII

Baltimore/Indianapolis

V, XLI

Filadelfia

LII, LIX

Tampa Bay

XXXVII, LV

Baltimore Ravens

XXXV, XLVII

LA Rams

XXXIV, LVI

1

NY Jets

III

Chicago

XX

New Orleans

XLIV

Seattle

XLVIII

