NFL

El insólito récord que los Raiders podrían conseguir en el Super Bowl LX

Las Vegas Raiders 2025 | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:51 - 29 enero 2026
Las Vegas podrían convertirse en la segunda franquicia en la historia de la NFL en vencer al campeón siendo el peor equipo de la liga

La presente temporada de la NFL está por cerrar con una narrativa digna de guion cinematográfico. Las Vegas Raiders, dueños del peor récord de la liga, podrían inscribir su nombre en los libros de historia de una forma poco convencional si los New England Patriots logran levantar el trofeo Vince Lombardi.

Las Vegas Raiders | NFL.com

EL PEOR DE LA NFL VENCIENDO AL CAMPEÓN

A pesar de una campaña para el olvido que los dejó en el fondo de la liga, los Raiders guardan un tesoro estadístico que hoy cobra relevancia mundial. En la Semana 1, Las Vegas sorprendió a propios y extraños al vencer a New England con un marcador de 20-13.

Lo que en su momento pareció un simple tropiezo inicial para los dirigidos por Mike Vrabel, hoy es la pieza que falta para completar una de las efemérides más extrañas de la era moderna: el peor equipo de la liga derrotando al campeón absoluto.

Raiders venció a Pats en Semana 1 | AP

LA 'HAZAÑA' DE LOS BILLS DE 1968

De concretarse la victoria de los Patriots en el Super Bowl, esta sería apenas la segunda vez en la historia que ocurre este fenómeno. Para encontrar el único precedente, debemos remontarnos a la era de la fusión entre la AFL y la NFL.

Durante la temporada 1968. Buffalo terminó con la peor marca de aquel año (1-12-1) y única hazaña y consolación de la temporada fue en la Semana 4, pues esos Bills lograron su única victoria del año venciendo a los New York Jets.

A la postre, los Jets, liderados por Joe Namath, terminaron ganando el Super Bowl III frente a los extintos Baltimore Colts y llevando a sus vitrinas el único Vince Lombardi en la historia de la franquicia.

New York Jets de 1968 | NFL.com

La mesa está puesta para que Las Vegas, sin haber clasificado a los Playoffs, sea recordada como el único equipo capaz de descifrar el código del campeón en el amanecer de la temporada. Mientras los aficionados de los Raiders procesan un año difícil, el destino les ofrece un consuelo estadístico: ser la "piedra en el zapato" del equipo más dominante del año.

