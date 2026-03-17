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Leonardo DiCaprio se vuelve meme tras su inesperada reacción en los Oscar 2026

El gesto de Leonardo DiCaprio durante la ceremonia fue uno de los momentos virales de la noche./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:36 - 16 marzo 2026
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La gala de los Premios Oscar 2026 dejó varios momentos comentados en redes sociales, pero uno de los que más llamó la atención fue la reacción del actor

La 98.ª edición de los Premios Oscar, celebrada el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, dejó varios momentos virales en redes sociales. Uno de los más comentados fue la reacción del actor Leonardo DiCaprio, cuyas expresiones durante la ceremonia rápidamente se transformaron en memes que comenzaron a circular en internet.

Durante la transmisión, las cámaras enfocaron al actor en distintos momentos de la gala. Sus gestos y reacciones llamaron la atención de los espectadores y, en cuestión de minutos, capturas de pantalla comenzaron a compartirse en redes sociales acompañadas de bromas y comparaciones con situaciones cotidianas.

Leonardo DiCaprio asistió a los Oscar 2026 como nominado a Mejor Actor por la película “Una batalla tras otra”./ AP

El fenómeno no es nuevo para el actor, quien en otras ocasiones también ha protagonizado imágenes virales durante eventos públicos. Sin embargo, esta vez el contexto fue especial, ya que DiCaprio asistía como uno de los nominados a Mejor Actor en la ceremonia.

El actor fue nominado por su trabajo en la película “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, donde interpreta a Bob Ferguson, un personaje descrito como un padre sobreprotector marcado por la culpa y la obsesión. Esta actuación lo colocó nuevamente en la carrera por una estatuilla de la Academia.

La nominación de Leonardo DiCaprio en los Oscar 2026

Con esta candidatura, Leonardo DiCaprio alcanzó su octava nominación al Premio Oscar, consolidándose como uno de los actores más reconocidos de su generación. A lo largo de su carrera, el intérprete ha sido nominado en varias ocasiones por distintos papeles en el cine.

Su única victoria hasta ahora llegó en 2016, cuando ganó el premio a Mejor Actor por “El renacido”, película dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu. Ese triunfo fue considerado por muchos como un reconocimiento histórico a su trayectoria en Hollywood.

Las expresiones del actor captadas durante la gala provocaron miles de reacciones en internet./ X

En la edición de 2026, DiCaprio compitió en la categoría de Mejor Actor junto a Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Ethan Hawke y Wagner Moura, en una de las categorías más comentadas de la gala.

¿Por qué su reacción generó tantos memes?

La viralidad comenzó cuando la transmisión mostró al actor reaccionando a lo que ocurría en el escenario. Las diferentes expresiones captadas por las cámaras fueron interpretadas por los usuarios como gestos de sorpresa, incomodidad o incredulidad.

En redes sociales como X, Instagram y TikTok, los internautas empezaron a utilizar esas imágenes para crear memes que rápidamente se difundieron. Muchos compararon las caras del actor con situaciones de la vida diaria o momentos incómodos.

Este tipo de reacciones espontáneas suele convertirse en parte de la conversación digital durante los Oscar, ya que millones de espectadores siguen la ceremonia en tiempo real y comentan lo que ocurre en el escenario y entre los asistentes.

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