El Reporte Ponce: Al próximo campeón lo manchó la incongruencia del futbol mexicano

Pues que siempre no. Duilio Davino aseguró primero que en la lista de jugadores de Liga MX, si había futbolistas de equipos en Liguilla ya estaban seguros en el Mundial, una convocatoria que sorpresivamente dejó fuera a varios que hicieron la mayor parte del proceso. Pero ahora, el director de Selecciones Nacionales afirma “que pueden pasar muchas cosas” todavía con la lista, que “no está cerrada” hasta entregarla el 1º de junio.

Es decir, aún se pueden subir de nuestra Liga y los que ya están en la concentración pueden quedar fuera, lo que provocaría que clubes de Liguilla perdieran a futbolistas en la Fiesta Grande para nada, o que algunos jugaran con sus equipos y que aún se suban al barco mundialista.

Como sea, el campeón de este Clausura 2026 se manchó por esta extraña y controvertida decisión, que primero había asegurado que quitarles futbolistas era por la definición de la lista, y ahora habrá los que no contaron con pilares de una fantástica temporada por nada y otros que habrán sido beneficiados con la permanencia de próximos mundialistas, lo que habrá cometido una injusticia en el proceso eliminatorio para encontrar al monarca.

Chivas no pierde a cinco, sino a seis

Complejo. El Guadalajara es el más afectado. Además de las ausencias por convocatoria del Piojo, La Hormiga, Brian Gutiérrez, Romo y Tala, el Rebaño no contará con Aguirre, lesionado, por lo que Milito no tiene a media docena clave ante Tigres. Los reemplazos no lucen tan mal, pero están lejos de aportar el mismo peso: Negrito Sandoval, Sepu, Tapias, Campillo, Whaley. Ningún equipo del mundo, ni el PSG o el Bayern, aguanta perder a más de la mitad de titulares. Veamos cómo le va a Chivas.

Pumas, el de más probabilidades según análisis

Diez mil simulaciones de Liguilla con los ocho calificados arrojó que el equipo con mayores probabilidades de alzar el título este Clausura es el superlíder Pumas (22.4%), por corto margen sobre Cruz Azul (18.9%). Sorpresivamente, el estudio de Statiskicks, que contempló peso ofensivo y defensivo de local y visita, la forma reciente, enfrentamientos directos y bajas por el Mundial, colocó a Chivas (6.2%) como el segundo de menor chance, apenas por encima del Atlas (5.6%). Estoy de acuerdo con la expectativa.

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