El Reporte Ponce: Se repartió el poder, pero América y Televisa aún serán villanos

Promete ser un parteaguas. Lo que se aprobó en la Asamblea de Dueños hizo que al fin se repartiera el poder en el futbol mexicano, se democratizaron las decisiones con una nueva gobernanza, distribuida entre los dueños, además de hacer la división clara y legal de Liga MX y FMF.

Pero, aunque se acabaron los argumentos para los más desconfiados, para los suspicaces, estoy seguro que seguirán las historias de que el arbitraje ayuda al América, que el Atlas fue Bicampeón por una relación familiar, que a Chivas o a Cruz Azul le ayudaron porque ya les tocaba. Hay quien no se sabe de otra.

HUIQUI HARÁ MEJOR LIGUILLA QUE LARCAMÓN

En CruzAzul, a Larcamón le costó la chamba sólo la racha de nueve sin ganar, el descenso de nivel y el enojo de la afición,además de desprenderse de figuras del club, sino un cúmulo de argumentos negativos en momentos clave: la eliminación ridícula ante Tigres el torneo pasado; que le metieran siete en Leagues Cup sin consecuencia; después el repasón ante LAFC en Conca, a pesar de que dijo que la cancha del Cuauhtémoc pesaba, y luego que se quejó de no jugar en el Azteca.

El argentino es efectivo para calificar equipos a Liguilla, pero es deficiente en la Fiesta Grande. Con la frescura que le pueda inyectar Joel Huiqui estoy cierto de que hará mejor papel Cruz Azul. Al tiempo.

EL PERFIL CELESTE: EL TURCO ANTES QUE ALMEYDA

De entrada, a Huiqui le pusieron claro que es un interinato y que están buscando técnico para el siguiente torneo. El perfil que busca La Máquina: debe tener similitud en el modelo de juego de este proyecto, ser agresivos, tener el control de balón, ser dominantes; además, gestión de un plantel con nombres de peso y haber conquistado títulos.

Los nombres son automáticos. Uno de los primeros que saltó fue el de Almeyda, al que acercaron los asesores antes de que hubieran corrido a Larcamón, pero como se querían saltar las trancas, luce muy lejano.

Y luego está el del Turco Mohamed, un técnico que antes de que llegara el Tuca a La Noria ya tenía un acuerdo con el Ingeniero Velázquez para ser timonel de Cruz Azul, pero influyeron los asesores para que Ferretti fue elegido.

Mohamed termina contrato con Toluca en verano, a pesar de que tiene opción a extender uno más, su círculo cercano cree que se irá a Argentina con su familia. Incluso ya fue sondeado por Rayados, pero por el Tato Noriega, quien ya se va de Monterrey. ¿Te gusta el Turco para Cruz Azul? A mí me encanta. Veamos.

JORGE CAMPOS VA POR SU ‘MARCA FAMOSA’

Ilustre. FIFA recibió el reconocimiento de ‘Marca Famosa’ por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues es reconocida por el 99.6% de los mexicanos, sean o no aficionados al futbol, al igual que el trofeo, que “representan los símbolos deportivos más icónicos a nivel mundial”.