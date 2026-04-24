A 48 días: En México 1970, por primera vez en la historia cuatro campeones del mundo accedieron a Semifinales: Uruguay, Italia, Alemania y Brasil

En años recientes, las selecciones europeas han dominado la Copa del Mundo, con cuatro campeones en las últimas cinco ediciones. Sin embargo, hasta antes de esa racha, Sudamérica también tenía una importante presencia del torneo de la FIFA y solían alternar campeonatos entre la UEFA y la Conmebol. De hecho, en los primeros diez mundiales cada una de las confederaciones ganó cinco títulos.

Entre esos mundiales, destacó el de México 1970, en el cual por primera vez se enfrentaron en las Semifinales cuatro selecciones campeonas del mundo, dos de la UEFA y dos de la Conmebol. Después de ese torneo histórico en territorio azteca, solo una vez más se repitió que cuatro monarcas coincidieran en la antesala de la Final, en Italia 1990, pero en esa ocasión fueron tres europeas y solo una sudamericana.

Las Selecciones de Brasil e Inglaterra en el Mundial 1970 | MEXSPORT

Los cuatro semifinalistas de México 1970

El primer mundial celebrado en Norteamérica reunió a 16 selecciones repartidas en cuatro grupos y los dos primeros lugares de cada uno avanzaron a Cuartos de Final. Alemania Federal, Brasil, Italia y Unión Soviética fueron los cabezas de serie que clasificaron como líderes a la Fase Final, mientras que Perú, Inglaterra, Uruguay y México lo hicieron en el segundo lugar.

Ya en Cuartos, de los primeros lugares solo el representativo soviético no avanzó a Semifinales, luego de su derrota 0-1 en tiempo extra contra el equipo charrúa. Con ello, los cuatro semifinalistas fueron selecciones campeonas: Uruguay se coronó en el primer mundial de la historia, 1930, y lo repitió en 1950 con el famoso Maracanazo en Brasil.

Brasil celebra ante Italia en la Final de la Copa del Mundo México 1970 | MEXSPORT

Por su parte, la Verdeamarela llegó a México 1970 con el bicampeonato obtenido en 1958 y 1962, y se impuso 4-2 frente a Perú. Mientras que Italia, también bicampeona pero durante el regimen totalitario de Benito Mussolini en 1934 y 1938, goleó 4-1 a México. Por último, Alemania Federal -campeona en 1954- cobró venganza ante Inglaterra, monarca vigente, con un triunfo 3-2 en tiempo extra.

Ya en Semifinales, fueron la Azzurra y la Canarinha las que se quedaron con los boletos para la Final. La primera se impuso en el Partido del Siglo en el Estadio Azteca 4-3, en un vibrante juego que llegó hasta tiempo extra. Mientra que en el duelo de sudamericanos, Brasil venció 1-3 a Utuguay para luego golear 4-1 a Italia en el partido por el título.

¿Quiénes fueron los semifinalistas en Italia 1990?

Después de México 1970, pasaron 20 años hasta que nuevamente cuatro campeones coincidieron en la Semifinal. Sin embargo, en esa ocasión, solo la Selección de Argentina, ganadora en 1978 y 1986, representó a la Conmebol. La Albiceleste llegó a dicha instancia tras eliminar a Brasil (1-0) y a Yugoslavia (3-2 en penales luego del 0-0), y avanzó a la Final tras vencer en penales a Italia (4-3 luego del 1-1).

El Azzurra se convirtió en semifinalista después de su triunfo 5-4 en penales (luego del 0-0) contra Rumania y tras vencer 1-0 a Irlanda. Mientras que del otro lado de la llave de nuevo coincidieron Alemania e Inglaterra, con triunfo 4-1 en penales para la primera luego del empate 1-1. Die Mannschaft llegó a Semifinales gracias a sus triunfos ante Países Bajos (2-1) y Checoslovaquia (1-0), mientras que los Tres Leones lo hicieron tras vencer a Bélgica (1-0) y Camerún (2-3); ambos en tiempo extra.