El guardameta Toño Rodríguez, ¿el "tapado" del Vasco? Está en su mente, confiesan en el Tri, pero…

​El portero de Xolos de Tijuana, Antonio Rodríguez, podría ser una de las ‘novedades’ en la lista de la Selección Nacional de cara a la Copa del Mundo; sin embargo, esa información no se ha podido corroborar. La única certeza, que se sabe a través de un auxiliar del técnico Javier Aguirre, es que el ‘Vasco’ siempre lo ha tenido en mente porque es un portero con las condiciones para disputarle un espacio a Raúl ‘Tala’ Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

​En el trayecto de la mañana y la tarde han crecido rumores en relación a una ‘sorpresa’ del estratega mexicano de cara a la lista final. Récord consultó con un auxiliar de Aguirre, quien reveló que al seno del representativo nacional se sabe que Javier tiene en su lista a Antonio Rodríguez por su buen accionar en el campeonato, pero no quiso comprometerse a asegurar que formará parte del rol final que emitirá el ‘Vasco’ próximamente.

Toño Rodríguez, portero de Xolos, quiere ir a la Selección Mexicana | MEXSPORT

​“Lo único que sé es que Javier ha tenido pláticas con Antonio; de ahí a que lo vaya a convocar, lo desconozco”, expresó nuestra fuente en la Selección Nacional, quien obviamente pidió el anonimato. Se sabe que Aguirre es un entrenador que podría dar una sorpresa y, en el caso de Rodríguez, es una posibilidad, ya que mientras el elemento de Xolos ha sido muy regular, Guillermo Ochoa no ha tenido actividad en Chipre.

​“En lo personal, Antonio es un portero que tiene buenas estadísticas y el nivel para venir acá, pero es Javier quien tiene la última palabra”, expresó nuestro informante. “Toño” Rodríguez tiene 33 años de edad y su valor en el mercado es de 1.7 millones de dólares.

Toño Rodríguez ha tenido conversaciones con Javier Aguirre | MEXSPORT

​En la actual temporada suma 35 partidos, de los cuales en 34 ha sido titular, para un total de 3,138 minutos. Ha recibido 45 goles (1.29 por partido), ha mantenido 12 partidos con la portería imbatida y cuenta con dos penaltis atajados.