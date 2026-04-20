Fernando Llorente advierte: "será muy difícil que México destaque en el Mundial"

El ex delantero español y Campeón del Mundo en 2010, Fernando Llorente, consideró que, pese a la ilusión que rodea a México como anfitrión del próximo Mundial, será complicado que la Selección logre un papel destacado ante la exigencia del torneo y el nivel de las potencias internacionales.

Llorente destacó el entusiasmo de la afición mexicana, aunque advirtió sobre la dificultad que representa competir en una Copa del Mundo.

"Vi mucha ilusión en la gente, tienen muchas ganas de volver a ser anfitriones del mundial. Creo que sois anfitriones, vais a ser los únicos que por tercera vez lo serán. Y, bueno, mucha pasión de la gente. Con ganas también de que México finalmente pueda crear ilusión en la gente y llegar lejos. Cosa que es muy difícil porque hay grandísimas selecciones, un mundial es muy complicado, pero creo que la gente viene con muchísima ilusión y con muchas ganas de apoyar a la selección en México", señaló.

Fernando Llorente, jugador español | MEXSPORT

El ex atacante también habló de Javier Aguirre de quien aseguró es un gran entrenador muy querido en España y que espera que pueda conseguir avanzar lo más lejos posible con México.

"Sí, tengo un gran recuerdo de él, la verdad. Gran persona, tuve la oportunidad de jugar contra él muchos años cuando estaba en Osasuna. En el Athletic Bilbao siempre me ha parecido un gran entrenador e hizo grandes cosas en España, es querido allí. Y la verdad es que se le tiene cariño. Ojalá, le deseo lo mejor en la Copa del Mundo, ojalá pueda llevar a México lo más lejos posible. Sería algo increíble siendo anfitrión, es una oportunidad magnífica. Y la verdad, sois gente maravillosa, os merecéis una gran alegría", agregó.

Fernando Llorente celebra con Carlos Tévez un gol | AP

ESPAÑA ANTE ARGENTINA LA FINAL SOÑADA

Sobre el panorama internacional, Llorente visualizó una posible final entre potencias, aunque reiteró que el torneo es altamente competitivo.

“Entre la campeona del mundo y la campeona de Europa, sería una final tremenda, muy competida. Seguro que habría muchas ganas de ambos por demostrar quién es la mejor Selección del mundo, pero, obviamente, hay muchísimas selecciones que van a luchar por estar ahí también”, enfatizó.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona y España | AP

¿ESPAÑA CANDIDATA A LA COPA DEL MUNDO?

Finalmente, al hablar de España como candidata, dejó en claro que incluso los favoritos deben afrontar el Mundial con cautela, recordando lo impredecible que puede ser el certamen.