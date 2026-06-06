¿Eres tú, Buki? Muñequito del Chino Huerta, de la Selección Mexicana, causa confusión con Marco Antonio Solís

El furor por la Copa del Mundo 2026 empieza a crecer entre los aficionados, entre la fiesta, la algarabía y un sin fin de momentos ha salido uno en especial y es la de la figurita de César “Chino” Huerta quien ha desatado su parecido con Marco Antonio Solís.

En redes sociales el controvertido ¡Martinalgui’ desató la euforia debido a su posteo en donde menciona que le salió un muñequito del Buki, tanto que causó la reacción, con unos emojis de changuitos tapándose los ojos, del propio cantante.

Y es que, el parecido es muy alto, el muñequito aparece con el cabello largo y la barba bien predominada que cualquiera podría confundirlos, vestido con el uniforme de la Selección Mexicana y un balón en sus pies se ha vuelto icónico.

Figurita del Chino Huerta l X:MartinoliCuri

¿Reacciones en redes?

El momento generó las reacciones de inmediato a través de los comentarios: "Tkm el buki, te fui a ver a Tampico y fue el día más feliz de mi vida"; "Bueno, nadie es perfecto y tú lo verás…"; "Maestro así como compone sus melodías, estoy seguro que nos compone a la selección y llegamos al 5to partido y más allá... Un abrazo."

"Como cuando el Buki comparte un meme de Martinoli"; "No hay notas de la comunidad, entonces es cierto!"; "No es cepillin?"; "Es Thorin Escudo de Roble, hijo de Freinn"; "Realmente es Cepillín pero les falló la tinta roja de la naricita", resaltan las reacciones.

Marco Antonio Solís prepara su regreso a los escenarios con una gira por México en 2026. / FB: Marco Antonio Solis

Chino Huerta de último momento al Mundial 2026

Luego de estar más de seis meses fuera de las convocatorias del Vasco por una pubalgia severa, el Chino Huerta volvió a ponerse la playera verde de México, pues recientemente se incorporó a la concentración del equipo y se colocó en la lista final.

Pese a estar casi siete meses fuera por la pubalgia, Huerta logró recuperarse justo a tiempo para pelear por un lugar en la lista del Vasco. La gran ventaja del futbolista no solo es su calidad dentro del terreno de juego, sino que también tiene una de las posiciones menos ‘ocupadas’.

Chino Huerta ya está registrado para jugar la Europa League | X: @rscanderlecht