Ronaldinho se rinde ante Santiago Giménez: “Me encanta”

El inicio de la Copa del Mundo se encuentra a la vuelta de la esquina; la Selección Mexicana se prepara para debutar con su mejor plantel incluido Santiago Giménez quien no ha pasado desapercibido tanto que un crack como Ronaldinho se ha rendido con elogios.

¿Qué dijo sobre Santi Giménez?

El astro brasileño apareció ante los medios; sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que dijo al ser cuestionado sobre el delantero del Milan: “Lo veo muy bien, es un jugador que me encanta y le deseo mucha suerte. Ojalá las cosas le salgan bien”

Ronaldinho, exjugador brasileño | IMAGO7

Asimismo mostró su amor por México debido a la buena experiencia vivida cuando jugaba en el Querétaro: “Me siento muy a gusto para hablar de México. Viví ahí, la gente ama el futbol y la selección tiene todo para hacer un gran Mundial.

“Se podrían hacer más partidos ahí, pero la organización es entre tres países y México tenía todo para albergar más”, mencionó que el país podía haber acogido más partidos en la próxima justa veraniega, más allá de los que le dieron.

El Estadio Ciudad de México contará con un plan especial de movilidad durante los partidos del Mundial 2026./ AP

Cabe mencionar, que la República Mexicana tendrá 13 partidos las cuales se distribuirán entre la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara y en donde el más atractivo, además de los duelos de Mésico, será el España vs Uruguay.

Los favoritos de Ronaldinho

Otro de los temas que también se llevó los reflectores fue que le gustaría que Messi se adjudicara otro Mundial a su cuenta personal: “Sin duda. Ver a los amigos ganar te hace feliz. Voy a apoyar a Brasil, pero ver a Leo campeón también sería motivo de alegría.”

Johan Vásquez y Santiago Giménez previo al amistoso ante Serbia | MEXSPORT

También mostró su deseo por su país: “Espero que Brasil sea campeón, es lo que todos queremos, pero también que México haga un gran Mundial. Es un país al que le tengo mucho cariño. Mi familia conoce bien México y siempre le deseo lo mejor”.