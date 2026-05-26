Santiago Giménez, Johan Vásquez y Obed Vargas se integran a la Selección Mexicana

Aunque no se han revelado los 26 nombres de los jugadores que estarán presentes en la Copa del Mundo para México, Javier Aguirre siguen sumando nombres para la concentración que mantiene en el CAR de cara al al debut que tendrán ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.

La tarde de este martes 26 de mayo, se ha dado a conocer a los siguientes jugadores que se sumarán a la convocatoria del Vasco para el último par de semanas antes del arranque de la competencia, siendo estos tres, nombres de futbolistas que militan en Europa y que han terminado actividad con sus clubes recientemente.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Llegan los 'refuerzos' europeos

A través de un comunicado oficial, la Selección Mexicana ha dejado saber que serán tres jugadores más los que se sumen a la larga lista de nombres que se encuentran concentrados en el Centro de Alto Rendimiento. El aviso lo da la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales para esclarecer quiénes y cuándo llegan.

Santiago Giménez del AC Milán, Obed Vargas del Atlético de Madrid y Johan Vásquez del Genoa será la siguiente terna de jugadores en reportar, pero no lo harán todos en la misma fecha. Comenzando por 'Bebote' y Obed, quienes reportarán este mismo martes 26 de mayo, sin especificar una hora como tal en la cual se espera que arriben al CAR.

Santiago Giménez en celebración con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El otro de los jugadores, es decir, Johan, capitán del equipo genovés, se incorporará hasta el próximo miércoles 27 de mayo, por lo cual no hay una diferencia importante en los días de llegada de uno con respecto a los otros dos. El comunicado también menciona que, por ende, después de sus llegadas, formarán parte del trabajo que se tenga que realizar con respecto a los partidos amistosos que le restan al Tri antes del Mundial.

Asimismo, también se asegura que estos tres no serán los últimos nombres que lleguen por parte del extranjero, pues aún restan algunos jugadores europeos por llegar, pero este proceso aún tardará algunos días hasta que se conforme todo el equipo que quiere tener concentrado el técnico nacional.

Obed Vargas, jugador mexicano y del Atlético de Madrid | MEXSPORT

¿Quiénes más se han incorporado?

Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones ya se encuentran concentrados con la Selección Mexicana de cara a la recta final de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Tri confirmó que ambos futbolistas reportaron este domingo 25 de mayo para integrarse a los trabajos previos a los últimos dos partidos amistosos antes del inicio del torneo.

Fidalgo, actual jugador del Real Betis, y Quiñones, atacante del Al-Qadsiah FC, se incorporan en un momento clave para el equipo nacional, que continúa reuniendo a sus jugadores de clubes del extranjero. Con su llegada, México fortalece su plantel y acelera detalles finales antes de encarar sus compromisos de preparación rumbo al Mundial.