¿El indicado para Pumas? Los aciertos y errores de Efraín Juárez en el Clausura 2026

Pumas se quedó cerca de bordar su octava estrella en el Clausura 2026, en el que alcanzó la Final después de un torneo regular histórico para la institución, al superar su récord de puntos en torneos cortos de 17 jornadas. Gran parte de las hazañas en el semestre fueron gracias a la gestión de Efraín Juárez, que convenció a la afición tras múltiples críticas.

Después del cierre de torneo, la evaluación de Efraín Juárez al mando del conjunto auriazul es positiva, sin dejar de lado los errores que cometió. Pese a ello, el camino de Pumas con el entrenador mexicano luce prometedor.

Efraín Juárez en el día de medios previo a la Final del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuáles fueron los aciertos de Efraín Juárez con Pumas en el Clausura 2026?

Explotar el potencial de un plantel limitado

La plantilla de Pumas no inició como una de las que más ilusionaba, pues muchos de ellos eran jugadores que no tenían protagonismo en sus clubes anteriores, como el caso de Uriel Antuna, Alan Medina, Jordan Carrillo, Robert Morales y Juninho. Efraín Juárez encontró la fórmula de potenciarlos para que alcanzaran su mejor nivel y que rápidamente se acoplaran a los elementos que ya estaban, como Adalberto Carrasquilla, Nathan Silva, Keylor Navas, entre otros.

El técnico mexicano también experimentó y funcionó, pues el cambio de posición de Pedro Vite a la contención fue uno de los grandes aciertos a lo largo del torneo, ya que el ecuatoriano mostró su mejor versión en dicha zona del campo.

Alan Medina | IMAGO7

Comunión con la afición

La relación entre aficionados e institución ya llevaba un tiempo fracturada, debido a la fuerte presión que existe por los 15 años sin título. Con los resultados positivos y una esencia de ‘garra’, la afición conectó nuevamente con el equipo al grado de ilusionarse al máximo para levantar el trofeo.

Efraín Juárez pasó de ser señalado e incluso llegaron a exigir su salida, pero poco a poco se ganó el cariño de la gente, y hoy es una gran mayoría la que sabe que es el indicado para devolverle la gloria a la institución.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Récords institucionales

El torneo de Pumas fue histórico institucionalmente, pues superó su propia marca de puntos en torneos cortos de 17 jornadas. Fueron 36 unidades las que sumó el equipo para rebasar lo hecho por Guillermo Vázquez anteriormente.

Además, Pumas terminó invicto como visitante en el torneo regular, algo que únicamente América había logrado en campeonatos cortos. La efectividad de Universidad Nacional fue positiva al solo perder tres partidos en todo el semestre en Liga MX (contra Toluca, Pachuca y Cruz Azul.

Los errores de Efraín Juárez en el torneo

Polémicas declaraciones y gestos

Efraín Juárez fue duramente señalado por las declaraciones que hacía frente a la prensa, pues la opinión pública consideró que no le hacía bien al equipo y no lo representaba, además de los gestos polémicos como el que realizó después del empate ante Cruz Azul en torneo regular: “aquí sobran huevos”.

Efraín Juárez llamó a Keylor Navas el mejor portero del continente | MEXSPORT

Eliminación en Concachampions

A inicios del año, Pumas sufrió un duro descalabro en el torneo de la confederación, al caer contra San Diego en la Primera Ronda. Los del Pedregal perdieron 4-1 en el partido de Ida, después de ir arriba en el marcador durante 70 minutos, es decir, en 20 minutos se les escapó la eliminatoria.