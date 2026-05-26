¿Cómo va la deuda de Grupo Salinas con el SAT? Ni con 'abonos chiquitos' lleva la mitad

La deuda fiscal de Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recordara que el conglomerado empresarial de Ricardo Salinas Pliego todavía no liquida ni la mitad de los más de 32 mil millones de pesos que debe al fisco mexicano.

A través de un comunicado oficial, la dependencia informó que el grupo empresarial continúa realizando pagos parciales derivados de acuerdos judiciales y fiscales alcanzados a principios de este año. Sin embargo, pese a los llamados “abonos chiquitos”, el monto pendiente sigue siendo multimillonario.

El SAT informa que la empresa del Ajusco aún debe 18 mil millones de pesos / Redes Sociales

A Grupo Salinas le faltan más de 18 mil millones

La Secretaría de Hacienda detalló que el adeudo total asciende a: 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De esa cantidad, hasta el momento Grupo Salinas ha cubierto: 13 mil 979 millones 904 mil 051 pesos Es decir, todavía resta una cantidad superior a los 18 mil millones de pesos para liquidar completamente la deuda. La dependencia federal explicó:

"De conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial se encuentra en proceso de hacer un pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos".

Asimismo, confirmó que los recursos ya entregados por el conglomerado empresarial fueron enviados directamente a la Tesorería de la Nación.

Ricardo Salinas Pliego continúa en pleito con el Gobierno Federal / Redes Sociales

Los pagos seguirán hasta 2027

La SHCP recordó que el acuerdo alcanzado con Grupo Salinas establece que el adeudo será cubierto mediante pagos parciales entre 2026 y julio de 2027. "El resto de los pagos se lleva a cabo en parcialidades hasta julio de 2027", indicó Hacienda.

Todo comenzó el pasado 29 de enero de 2026, cuando el SAT informó que Grupo Salinas realizó un primer pago superior a los 10 mil 400 millones de pesos.

Posteriormente se acordó que el resto de la deuda sería cubierto mediante 18 mensualidades. Desde entonces, el tema ha generado polémica debido al tamaño del adeudo y por las constantes críticas públicas entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno Federal.

Los recursos ya entregados fueron enviados directamente a la Tesorería de la Nación / Redes Sociales

Sheinbaum habló de los famosos “abonos chiquitos”

La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió al tema meses atrás durante una conferencia matutina, donde ironizó sobre los pagos mensuales del empresario.

"En total son 32 mil millones de pesos lo que van a pagar y los pagos mensuales son de alrededor de mil 200 millones de pesos por 18 meses", explicó.

La mandataria retomó incluso la expresión popular de “abonos chiquitos”, frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales debido al tamaño multimillonario de las mensualidades.

La presidenta Sheinbaum pidió a la gente no ver TV Azteca y se desató la polémica / Redes Sociales

“No vean TV Azteca”, dice Sheinbaum

El recordatorio de Hacienda coincidió además con nuevas declaraciones de Claudia Sheinbaum contra TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego. Durante su conferencia matutina, la presidenta pidió a la ciudadanía no ver la televisora, acusando al empresario de participar en campañas de ataques contra su administración.

“No vean TV Azteca”, respondió la mandataria cuando fue cuestionada sobre mensajes y lonas difundidas por organizaciones críticas a su gobierno.

Incluso, entre bromas, anticipó la reacción del dueño de Grupo Salinas.

“Se va a enojar Salinas Pliego y va a estar escribiendo un tuit, bueno, un X, en este instante”, comentó.