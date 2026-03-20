Ricardo Salinas Pliego gana batalla legal y recupera sus plataformas de apuestas

En medio de una fuerte disputa legal con el Gobierno Federal, las plataformas de apuestas en línea vinculadas a Ricardo Salinas Pliego lograron un respiro… y uno importante.

Un juez federal falló a favor de Bet365 y Betano, ordenando a la Secretaría de Gobernación (Segob) permitir que ambas aplicaciones reanuden operaciones en un plazo de tres días tras la notificación de la sentencia.

El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Germán Cruz Silva, determinó que la Dirección General de Juegos y Sorteos no siguió el procedimiento adecuado para sancionar a la empresa operadora Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V.

“Se concluye que la autoridad responsable Dirección General de Juegos y Sorteos con la emisión y ejecución del oficio reclamado transgrede en perjuicio de la persona quejosa los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, por lo que, al ser fundados los motivos de disenso analizados, se impone conceder el amparo solicitado”.

Un juez federal falló a favor de Bet365 y Betano, empresas relacionadas al magnate mexicano / FB: @RicardoSalinasPliego

Con este fallo, las aplicaciones deberán volver a operar en breve, aunque el conflicto aún no está cerrado, ya que Gobernación tiene la posibilidad de apelar la decisión y llevar el caso a una segunda instancia.

De la suspensión al regreso: así comenzó el conflicto

El problema inició el 12 de diciembre de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puso la lupa sobre al menos 13 casinos en el país, incluyendo Bet365 y Betano.

A raíz de esto, Segob ordenó la suspensión de operaciones, argumentando que la medida estaba dentro del marco legal. Sin embargo, meses después, la resolución judicial reveló inconsistencias en el proceso, especialmente en la forma en que se eligió a la empresa sancionada.

“Informe a esta Unidad de Inteligencia Financiera, las casas de juego y/o apuesta que han sido identificadas por esa Dirección General con mayores niveles de riesgo en la ejecución de conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

El dueño de TV Azteca podrá recuperar sus plataformas al menos que el Gobierno impugne la resolución / FB: @RicardoSalinasPliego

De acuerdo con la sentencia, la Dirección General de Juegos y Sorteos reconoció que todas las empresas podían estar en ese supuesto, pero que la selección de Ganador Azteca se hizo de manera aleatoria.

Un fallo clave… pero no definitivo

Aunque el juez resolvió el fondo del asunto y dejó sin efecto otra de las demandas, el caso aún podría dar un giro si el gobierno decide impugnar.

Por ahora, el fallo representa una victoria importante para las plataformas de apuestas y para el empresario Ricardo Salinas Pliego, en una batalla que mezcla regulación, dinero y poder.