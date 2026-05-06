¿Adiós a Ohtani? Munetaka Murakami y sus números de auténtico récord en MLB

Las leyendas del show comienzan a aumentar dentro de las Grandes Ligas, donde una vez más, la ‘invasión’ nipona parece volver a tener el protagonismo, pues tras colocar a uno de los mejores de la historia en el equipo de Los Angeles Dodgers, todo parece indicar que hay una nueva estrella, el novato de los White Sox de Chicago, Munetaka Murakami.

Munetaka Murakami con Chicago | AP

Nueva amenaza para Ohtani

Luego de conseguir su acuerdo con los medias blancas en diciembre del año pasado, Munetaka Murakami no ha hecho nada más que sorprender a propios y extraños, pues se consolidó como uno de los mejores novatos de la temporada 2026, conectando 30 hits, de los cuales 14 de ellos jonrones en su primeros 35 juegos.

El japonés también se hizo de un récord que conservaba polvo desde 1990, esto después de conseguir que todas sus extrabases sean únicamente fuera del diamante. Murakami también lidera la lista de carreras impulsadas de la Liga Americana, demostrando también su disciplina con el bat.

Munetaka Murakami | AP

Pese a un arranque verdaderamente único, Shohei Ohtani aún continúa acaparando la atención de las Grandes Ligas rompiendo todo tipo de marcas, por lo que será interesante ver como continua el duelo entre dos compatriotas que buscan ser los mejores de la temporada actual de la MLB.

¿Quién es Munetaka Murakami?

El tercera base de 26 años llegó para quedarse. Luego de imponer marcas en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) para los Tokyo Yakult Swallows, Murakami firmó por el equipo tres veces ganador de la Serie Mundial, donde desde el juego uno ha dejado maravillados a los fanáticos.

Munetaka Murakami, jugador de los Medias Blancas de Chicago | AP

Desde su posición en el plato con los Medias Blancas, ‘Murakami-sama’ se apoderó del bateo a las gradas, pues desde su firma con el equipo de Chicago el 21 de diciembre de 2025, se convirtió en el primer jugador en la historia de los White Sox y el cuarto jugador en la historia de la MLB en conectar jonrón en cada uno de los primeros tres juegos de su carrera.

Internacionalmente, Murakami ya deslumbraba antes de llegar a la MLB, pues en el 2020 el tercera base ya era parte de la Selección de Japón que consiguió el Oro Olímpico en Tokio 2020. Posteriormente también sería parte del equipo del sol naciente en los Clásicos Mundiales de 2023 y 2026.