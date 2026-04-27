Los mejores momentos de la MLB en México

En una experiencia casi religiosa, los Padres de San Diego y Arizona Diamondbacks regalaron al público dos de los mejores partidos de la temporada, donde más de 20 carreras y más de cinco cuadrangulares se volvieron el centro de atención en CDMX.

Tim Tawa, pelotero de Arizona | AP

Banda y ambiente

Entre el sonido de la banda los acordes de la tambora y las transmisiones de todo el mundo viendo al estadio Alfredo Harp Helú, México se convirtió en la sede de uno de los eventos deportivos más importantes para Latinoamérica en el 2026.

Tras año y medio de ausencia, México recibió en fiesta a las Grandes Ligas del béisbol, donde las cámaras internas y del público acapararon la atención con baile comida bebida y mucha tradición dentro del diamante.

Lourdes Gurriel en la MLB l AP

La música

Como cada evento en México la música tradicional no puede ser ausente, desde mariachi banda y norteño las Grandes Ligas recibieron en el prámbulo del juego entre Arizona y San Diego a una multitud agradecida de volver, empezando con banda y cerrando con mariachi.

Posteriormente, desde el himno nacional mexicano, hasta la presencia de la banda después de la cuarta entrada, México demostró que uno de sus pilares es la música misma que atraía propios extraños con un sonido único.

Arizona Diamondbacks | AP

El rey de los deportes

Como principal protagonista, la pelota dentro del diamante del territorio de la CDMX volvió a imponer con la altura de la ciudad y con la calidad de cada uno de los peloteros que se presentó. Desde la presencia mexicana de Alek Thomas, hasta el consentido de la afición, Fernando Tatis Jr., ambas novenas dejaron en júbilo las gradas de un estadio que siempre va a recibir con los brazos abiertos a la MLB.

Cultura y tradición

Finalmente las catrinas, el morado y el naranja, el tricolor de la bandera con el alguien en el centro deslumbro en la prensa internacional demostrándose uno de los mejores públicos no solo para el rey de los deportes sino para cualquiera que se pare dentro del territorio nacional.

Los padres de San Diego y los aris Arizona Diamondbacks fueron los pioneros de un evento de tal magnitud que no sólo podría significar su regreso a México sino su permanencia como uno de los favoritos del júbilo mexicano.