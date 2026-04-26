Show Time: San Diego derrota a Arizona 6-4 en el regreso de la MLB a México

Bienvenida la MLB a México y bienvenidos los Padres de San Diego. El equipo de los frailes respondió ante la entrada del público mexicano y, con todo y un mal comienzo, se llevó el primero de los dos juegos del fin de semana ante los Arizona Diamondbacks.

Fernando Tatis Jr., en la CDMX | AP

De primera a cuarta para las Serpientes

Desde el comienzo del juego, la grada del Alfredo Harp Helú se pintó marrón y oro, demostrando por qué el equipo de los frailes es uno de los favoritos del público mexicano, mismo que sería correspondido más adelante por su equipo, el cual supo venir de atrás para llevarse el duelo 6-4.

La fiesta no la pudo empezar nadie más que el mexicano Alek Thomas, quien conectó el primer jonrón del juego sabatino para poner el 4-0 durante la parte baja de la segunda entrada.

Tras el imparable de Thomas, la defensa de San Diego siguió cediendo errores; sin embargo, estos no derivaron en más carreras a favor de los D-backs.

Las Serpientes comenzaron a ceder cuando el brazo de Zac Gallen empezó a perder potencia, dejando a San Diego avanzar lentamente a partir de la cuarta entrada, iniciando la fiesta de imparables con el hombre más popular de la noche, Fernando Tatis Jr.

Ty France, figura de los Padres | AP

México es de San Diego

La reacción de los Padres comenzó en la quinta entrada, luego de que Ty France conectara un jonrón por el jardín derecho, el cual fue el preámbulo de una sólida sexta entrada y una séptima que terminó por definir el juego.

Con imparables de Tatis Jr., Manny Machado y un jonrón de Freddy Fermín en la fatídica séptima entrada, el equipo de San Diego le dio la vuelta al marcador, colocándose 5-4 y dejando todo para el cierre del encuentro.

Finalmente, otro batazo de Ty France amplió la ventaja y puso el 6-4 definitivo a favor de los Padres, tras una nula reacción de los Diamondbacks. San Diego, que visitó administrativamente, hizo sentir su victoria en el Harp Helú como si jugara en casa.